Im DFB-Pokal-Achtelfinale treffen heute Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Hannover 96 empfängt im DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach. Gelingt dem Zweitligisten eine Überraschung gegen den Bayern-Bezwinger? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: 2. Bundesliga gegen Bundesliga lautet heute das Aufeinandertreffen in Hannover. Für Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach ist der DFB-Pokal der Cup der großen Hoffnung. Nach dem bisher schwachen Abschneiden in der Bundesliga kann Mönchengladbach den Europapokal in der kommenden Saison wohl nur noch über einen Sieg im DFB-Pokal erreichen. Leicht wird die Aufgabe in Hannover aber keinesfalls. 96 gewann am vergangenen Freitag das erste Ligaspiel nach der Winterpause bei Hansa Rostock und sollte gegen den Bundesligisten top motiviert sein.

Vor Beginn: Das Spiel wird heute um 18.30 Uhr in der HDI Arena in Hannover angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Begegnung im Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach.

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Dehm, Franke, Börner, Hult - Ondoua, Diemers, Kerk, Maina - Teuchert, Beier

Zieler - Dehm, Franke, Börner, Hult - Ondoua, Diemers, Kerk, Maina - Teuchert, Beier Borussia Mönchengladbach: Sommer - Friedrich, Elvedi, Jantschke, Lainer, Scally - Benes, Kone, Neuhaus, Stindl - Embolo

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal Achtelfinale live im TV und Livestream

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach wird heute live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen - als Einzelspiel und in einer Konferenz.

Die Übertragung auf Sky Sport 3 (HD) mit Kommentator Oliver Seidler beginnt um 18 Uhr.

Wer das Spiel zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach heute live und in voller Länge verfolgen möchte, benötigt dafür einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie als Einzelspiel oder in der Konferenz an.

Die Übertragung des Einzelspieles beginnt um 18 Uhr auf Sky Sport 3 (HD). Kommentator ist Oliver Seidler. Parallel dazu wird auf Sky Sport 1 (HD) eine Konferenz der beiden heutigen Pokalpartien mit Spielbeginn 18.30 Uhr gezeigt.

Um im Livestream bei der Übertragung des Einzelspiels oder der Konferenz dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder via SkyTicket.

Darüber hinaus bietet auch OneFootball einen kostenpflichtigen Livestream an.

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick