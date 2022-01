Der DFB-Pokal geht in die dritte Runde! Am ersten Spieltag des Achtelfinales empfängt der FC St. Pauli den BVB aus Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wer das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker zeigt / überträgt.

Es ist der erste von zwei Tagen, an denen die acht Achtelfinal-Partien des DFB-Pokals ausgespielt werden - und es geht direkt richtig zur Sache! Heute Abend um 20.45 Uhr treten mit dem FC St. Pauli, der erste Platz der zweiten Liga und mit dem BVB, der zweite Platz der ersten Liga gegeneinander an.

Historisch gesehen haben die Dortmunder hier klar die Nase vorn: Den 16 Siegen der Westfalen stehen lediglich zwei Erfolge der Norddeutschen gegenüber, wobei der letzte fast 33 Jahre zurückliegt. In den jeweiligen Ligen macht den beiden Mannschaften allerdings kaum jemand etwas vor: Mit zwei Siegen seit Rückrundenstart haben die Gäste auf sechs Punkte zu Tabellenführer Bayern München aufgeschlossen. Die Hanseaten sind dank ihrer 36 Punkte aus 19 Spielen ohnehin auf Aufstiegskurs.

BVB: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale gegen St. Pauli heute live im TV und Livestream? - Die W-Fragen

BVB: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale gegen St. Pauli heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream?

Endlich mal wieder gute Nachrichten für alle Fußball-Fans, die kein Pay-TV-Abonnement besitzen! Das Topspiel am Dienstag Abend wird für alle kostenfrei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in persona der ARD übertragen.

BVB: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale gegen St. Pauli heute live im Free-TV?

Die Begegnung wird heute Teil der Sendung sportschau im Ersten sein. Den Übertragungsbeginn der Vorberichterstattung hat man auf die Uhrzeit 20.15 Uhr datiert. Eine halbe Stunde später begleiten Reporter Gerd Gottlob und Experte Bastian Schweinsteiger durch die Partie.

Darüberhinaus gibt es allerdings noch eine Alternative: Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Match ebenfalls auf seinen Kanälen. Während das Einzelspiel bei Sky Sport 2 zu sehen sein wird, kann man die Konferenz, zusammen mit dem Aufeinandertreffen des VfL Bochum mit dem FSV Mainz 05, auf dem Sender Sky Sport 1 verfolgen. Um die Sender aufrufen zu können, benötigt Ihr jedoch ein entsprechendes Abonnement. Das preisgünstigste Modell ist das Sport-Paket für 20€ pro Monat im Jahrestarif. Einen Überblick bekommt Ihr hier.

BVB: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale gegen St. Pauli heute im kostenlosen Livestream?

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen wird es außerdem möglich sein, das Spiel im kostenlosen Livestream via Internet zu verfolgen. Möglich macht das die hauseigene Mediathek der ARD. Alle Programme laufen dort synchron zu den Fernsehinhalten.

Was für den TV gilt, gilt auch wieder hier: Neben der ARD bietet des weiteren auch Sky verschiedene Übertragungsmöglichkeiten im Livestream an. Zum einen ermöglicht das oben beschriebene Sport-Paket den Zugriff auf die Apps von Sky Go - ganz ohne Aufpreis. Wer allerdings nicht bis zur Lieferung des Sky Q-Receivers warten kann, der hat noch die Möglichkeit der Streamingplattform Sky Ticket. Alle verfügbaren Sportinhalte stehen hier ab 24,99€ pro Monat zur Verfügung.

BVB: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale gegen St. Pauli heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie im TV oder Livestream zu verfolgen, der kann natürlich auch auf unseren Liveticker zurückgreifen. Ab zirka einer viertel Stunde vor Anpfiff halten wir Euch mit minütlichen Updates auf dem neuesten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels St. Pauli vs. BVB

BVB: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale gegen St. Pauli heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

FC St. Pauli: Smarsch - Ohlsson, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Daschner - Matanovic, Burgstaller

Smarsch - Ohlsson, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Daschner - Matanovic, Burgstaller Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, Malen - Haaland

