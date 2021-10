Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Runde des DFB-Pokals treffen heute Jahn Regensburg und Hansa Rostock aufeinander. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

2. Runde im DFB-Pokal, Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Welcher Zweitligist zieht in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein? Diese Frage beantwortet sich am heutigen Mittwoch, 27. Oktober, beim Zweitrundenduell zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock. Spielbeginn im Jahnstadion in Regensburg ist um 20.45 Uhr.

Für Rostock ist es bereits das zweite Aufeinandertreffen mit einem Team aus der 2. Bundesliga im laufenden Wettbewerb. In der 1. Runde bezwang Hansa den 1. FC Heidenheim. Jahn Regensburg kam durch einen Sieg bei Rot-Weiss Koblenz in die 2. Runde.

In dieser geht der Jahn heute als Favorit in das Spiel. In der 2. Bundesliga steht das Team von Trainer Mersad Selimbegovic nach elf Spieltagen völlig überraschend auf Aufstiegsplatz zwei, vor großen Namen wie dem HSV, Werder Bremen oder Schalke 04. Die einzige Saison-Niederlage datiert von Ende August, als Regensburg bei Zweitliga-Tabellenführer St. Pauli verlor.

Eher am unteren Tabellenende der 2. Bundesliga muss sich Hansa Rostock orientieren. Nach der jüngsten 0:4-Klatsche beim FC St. Pauli sind die Hansestädter als 13. nur zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

DFB-Pokal: Die 2. Runde am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr Waldhof Mannheim Union Berlin Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr VfL Bochum FC Augsburg Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr Dynamo Dresden FC St. Pauli Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr Bayer Leverkusen Karlsruher SC Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr Hannover 96 Fortuna Düsseldorf Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayern München Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr SSV Jahn Regensburg Hansa Rostock Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr VfB Stuttgart 1. FC Köln

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Sky ist auch in dieser Saison der DFB-Pokal-Sender Nummer eins. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele von der 1. Runde bis zum Finale live im TV und im Livestream, und somit heute auch das Zweitrundenduell zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock.

Als Einzelspiel läuft die Partie mit dem Kommentar von Sven Schröter ab 20.35 Uhr Uhr auf Sky Sport 6 (HD). Zudem ist das Duell Teil der Konferenz auf Sky Sport 2 (HD).

Via Sky Go können sich Sky-Kunden das Spiel im Livestream ansehen, alle anderem mit einem kostenpflichtigen SkyTicket . Mit den kostenlosen Apps Sky Go und Sky Ticket ist auch der Empfang der Livestreams auf dem Handy, Tablet und Smart-TV möglich.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

Wer Regensburg vs. Rostock heute nicht live bei Sky verfolgen kann, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker halten wir Euch im Minutentakt über das geschehen in Regensburg auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

2. Runde im DFB-Pokal, Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Regensburg: Meyer - Saller, Breitkreuz, Elvedi, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Singh - Albers

Meyer - Saller, Breitkreuz, Elvedi, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Singh - Albers Rostock: Kolke - Riedel, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde - Omladic, Behrens, Bahn, Mamba - Verhoek

© getty Bei den Spielern von Hansa Rostock war die Stimmung nach der Pleite beim FC St. Pauli auf dem Tiefpunkt.

DFB-Pokal: Die 2. Runde am Dienstag im Überblick