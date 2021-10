Dynamo Dresden vs. St. Pauli: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Runde des DFB-Pokals steht an. Dynamo Dresden empfängt den FC St. Pauli. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: 2. Runde im DFB-Pokal - Anstoß, Spielstätte, Ort

Im DFB-Pokal geht am heutigen Mittwoch (27. Oktober) die Action weiter. Acht Partien stehen im Plan, darunter auch Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli. Die Partie der beiden Zweitligisten geht im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden über die Bühne. Um 18.30 Uhr geht das Spiel los.

Mit Blick auf die vergangenen Wochen geht St. Pauli als klarer Favorit in das Spiel. Die Norddeutschen konnten zuletzt fünfmal in Folge in der 2. Bundesliga gewinnen. Auch in der Tabelle konnte man sich somit auf den ersten Tabellenplatz vorschieben. Man hat derzeit vier Punkte mehr auf dem Konto als der Viertplatzierte aus Nürnberg. Dresden dagegen hat zuletzt dreimal in Folge verloren.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt in dieser Saison den gesamten DFB-Pokalbewerb. Dresden gegen St. Pauli seht Ihr deshalb sowohl im TV als auch im Livestream bei Sky. Das Einzelspiel, das Hannes Herrmann kommentiert, seht Ihr bei Sky Sport 4 (HD). Sky Sport 2 (HD) hat ab 18 Uhr die Pokalkonferenz im Angebot.

Einzelspiel und Konferenz werden außerdem auch im Livestream bei Sky angeboten. Wer den Livestream freischalten möchte, benötigt dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

Dynamo Dresden gegen St. Pauli hat auch SPOX im Angebot. Auf der Website findet Ihr zum Spiel nämlich einen Liveticker, der Euch alle paar Minuten die wichtigsten Spielereignisse liefert.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: 2. Runde im DFB-Pokal - Voraussichtliche Aufstellungen

Dresden: Broll - Akoto - Sollbauer - Aidonis - Becker - Stark - Herrmann - Löwe - Mörschel - Schröter - Daferner

Broll - Akoto - Sollbauer - Aidonis - Becker - Stark - Herrmann - Löwe - Mörschel - Schröter - Daferner St. Pauli: Smarsch - Zander - Medic - Lawrence - Ritzka - Aremu - Becker - Hartel - Kyereh - Dittgen - Burgstaller

DFB-Pokal: Die 2. Runde im Überblick