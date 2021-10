Eine spektakuläre 2. DFB-Pokalrunde ist zu Ende, 16 Teams sind noch im Wettbewerb. Wir zeigen Euch, wie Ihr heute die Auslosung für das Achtelfinale live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der FC Bayern München ist zum zweiten Mal hintereinander in der 2. DFB-Pokalrunde ausgeschieden. Während es in der vergangenen Saison der Zweitligist Holstein Kiel war, der den Rekordmeister erst im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb kegelte, scheiterte man dieses Mal an Borussia Mönchengladbach - und das historisch.

Im Borussia-Park mussten sich die Münchner ohne Trainer Julian Nagelsmann, der coronabedingt fehlte, mit 0:5 den Fohlen geschlagen geben - für den FC Bayern die höchste Pflichtspielniederlage seit 1978.

Neben Gladbach haben sich 15 weitere Klubs für das Achtelfinale des DFB-Pokals qualifiziert. Darunter auch der amtierende Pokalsieger Borussia Dortmund, Vizemeister RB Leipzig und die TSG Hoffenheim.

Insgesamt stehen zehn Bundesligisten und fünf Zweiligisten in der Runde der letzten 16. 1860 München ist noch als einziger Drittligist im Rennen um den Pokal.

Die acht Paarungen werden am heutigen Sonntag, den 31. Oktober, um 18.30 Uhr in der Sportschau-Sendung ausgelost.

© getty Der FC Bayern ist zum zweiten Mal hintereinander in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.

DFB-Pokal: Die 16 Achtelfinalisten im Überblick

Verein Liga Hertha BSC Bundesliga RB Leipzig Bundesliga TSG Hoffenheim Bundesliga Borussia Dortmund Bundesliga SC Freiburg Bundesliga FSV Mainz 05 Bundesliga Union Berlin Bundesliga VfL Bochum Bundesliga Borussia Mönchengladbach Bundesliga 1. FC Köln Bundesliga Hamburger SV 2. Bundesliga FC St. Pauli 2. Bundesliga Karlsruher SC 2. Bundesliga Hannover 96 2. Bundesliga Hansa Rostock 2. Bundesliga TSV 1860 München 3. Liga

DFB-Pokal: Auslosung für das Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Nachdem die Ziehung in der Sportschau-Sendung über die Bühne geht, ist die ARD für die Übertragung verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Auslosung sowohl im Free-TV als auch im Livestream. Pünktlich um 18.30 Uhr geht die ARD dabei auf Sendung. Jessy Wellmer wird das Event moderieren. Als Ziehungsleiter wird der Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes eingesetzt. Peter Zimmermann übernimmt die Rolle der Losfee.

Wer die Ermittlung der Achtelfinalpaarungen im ARD-Livestream schauen möchte, kann dies völlig kostenlos und ohne Regierung tun.

DFB-Pokal: Auslosung für das Achtelfinale heute im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung in der ARD gibt es eine weitere Möglichkeit, wie Ihr die Auslosung live verfolgen könnt. SPOX tickert das Event nämlich live mit.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 2. Runde