Bundesliga-Absteiger Schalke 04 ist im DFB-Pokal in der 1. Runde beim FC 08 Villingen gefordert. Hier könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

Villingen vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schalke 04 tritt mit dem Selbstvertrauen aus dem jüngsten Auswärtssieg in der 2. Bundesliga bei Holstein Kiel an. Trainer Dimitrios Grammozis kann heute wieder womöglich auf Stammtorwart Ralf Fährmann zurückgreifen. Den Gegner aus der Oberliga Baden-Württemberg will der Schalke-Coach auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen: "Villingen hat ein top motiviertes Team, das uns schlagen möchte und uns gefährlich werden kann. Wir werden das Spiel ernst nehmen und es nicht nutzen, um Experimente zu machen."

Vor Beginn: Spielbeginn ist um 15.30 Uhr im in der MS-Technologie-Arena in Villingen-Schwenningen. In dieser dürfen sich das Spiel 4.992 Fans beider Mannschaften ansehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Spiels in der 1. Runde im DFB-Pokal zwischen Oberligist FC 08 Villingen und Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04.

Villingen vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC 08 Villingen: Hoxha - Peters, Chiurazzi, Ovuka - Rama-Bitterfeld, Busam, Mbem-Som Nyamsi, Tadic - Yahyaijan, Plavci, Sautner

Schalke 04: Fährmann - Thiaw, Wouters, Kaminski - Palsson - Aydin, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

Villingen vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Villingen gegen Schalke 04 als Einzelspiel mit dem Kommentar von Klaus Veltman ab 15.15 Uhr auf Sky Sport 5 (HD). Zudem ist das Duell Teil der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD).

Via Sky Go können sich Sky-Kunden das Spiel im Livestream ansehen, alle anderem mit einem kostenpflichtigen SkyTicket.

