Der SV Meppen erwartet heute Bundesligist Hertha BSC zu einem Duell in der 1. Runde des DFB-Pokals. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Hertha BSC startet den nächsten Anlauf, endlich einmal das DFB-Pokal-Finale vor heimischem Publikum im Olympiastadion zu erreichen.

SV Meppen vs. Hertha BSC: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Zeit, Ort, Infos

Drittligist SV Meppen duelliert sich am heutigen Sonntag, 8. August, im DFB-Pokal in der 1. Runde mit Hertha BSC. Der Ball rollt in der Hänsch-Arena ab 15.30 Uhr. Zu dem Spiel sind 6500 Zuschauer zugelassen.

In der vergangenen Saison war für Hertha BSC in der 1. Runde bei Eintracht Braunschweig Endstation. Es war der Anfang vom Ende für Trainer Bruno Labbadia. Unter der Führung des neuen Sport-Geschäftsführers Fredi Bobic soll nun alles besser. Zuletzt gelang sogar ein Testspiel-Sieg gegen den FC Liverpool (4:3), doch das dürfte Drittligist SV Meppen eher anspornen als abschrecken.

Die Emsländer haben in der 3. Liga bereits zwei Pflichtspiele absolviert. Auf eine 1:3-Auftaktniederlage beim Halleschen FC folgte ein 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

DFB-Pokal: Der Terminplan

Termin Runde 6. bis 25. August 2021 1. Runde 26./27. Oktober 2021 2. Runde 18./19. Januar 2022 Achtelfinale 1./2. März 2022 Viertelfinale 19./20. April 2022 Halbfinale 21. Mai 2022 Finale in Berlin

SV Meppen vs. Hertha BSC: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung des Spiels zwischen dem SV Meppen und Hertha BSC zeichnet zeichnet sich der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Dort werden alle Partien des DFB-Pokals 2021/22 live im TV und im Livestream gezeigt. Um dieses Angebot wahrnehmen zu können, wird ein kostenpflichtiges Sky-Abo benötigt.

Der Pay-TV-Sender lässt Euch beim Spiel Meppen gegen Hertha BSC wie im DFB-Pokal bereits gewohnt gewohnt die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz. Während die Konferenz auf Sky Sport 1 (HD) zu sehen sein wird, könnt Ihr die vollen 90 Minuten SVM gegen Hertha BSC mit dem Kommentator Heiko Mallwitz auf Sky Sport 4 (HD) genießen. Los geht's jeweils um 15.15 Uhr.

Sky bietet das Erstrundenspiel außerdem auch im kostenpflichtigen Livestream an. Um diesen abrufen zu können, gibt es zwei Optionen - SkyGo für alle Sky-Kunden oder für alle anderen ein jederzeit buchbares SkyTicket.

SV Meppen vs. Hertha BSC: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Live dabei seid Ihr bei Meppen gegen Hertha BSC auch bei uns, im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Emotion.

Hier geht's zum Liveticker SV Meppen - Hertha BSC.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

SV Meppen vs. Hertha BSC: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Dombrowka - Blacha, Käuper - Faßbender, Tankulic, Hemlein - Koruk

Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Dombrowka - Blacha, Käuper - Faßbender, Tankulic, Hemlein - Koruk Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, Dardai, Plattenhardt - Ascacibar - Lukebakio, K.-P. Boateng, Serdar, Dilrosun - Selke

