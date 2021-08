In der 1. Runde des DFB-Pokals treffen heute in einem Zweitligaduell der FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

FC Ingolstadt vs. Erzgebirge Aue: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue treffen zwei Zweitligisten aufeinander, die beide bereits zwei Pflichtspiel in der zweithöchsten Spielklasse absolviert haben. Den besseren Saisonstart legte Erzgebirge Aue mit zwei torlosen Unentschieden hin, während Aufsteiger FC Ingolstadt nach zwei Niederlagen noch ohne Punkt dasteht. Eines der beiden Teams wird heute auf jeden Fall den ersten Saisonsieg feiern.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 18.30 Uhr im Audi-Sportpark in Ingolstadt angepfiffen. Für das Pokalspiel wurden 3400 Zuschauer zugelassen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Erstrundenspiels zwischen dem FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt vs. Erzgebirge Aue: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Neuberger, Keller, Franke - Stendera, Linsmayer - Röhl, Bilbija - Eckert Ayensa, Kutschke

Erzgebirge Aue: Männel - Carlson, Gonther, Bussmann - Strauß, Fandrich, Barylla - Nazarov - Jonjic, Zolinski, Sijaric

FC Ingolstadt vs. Erzgebirge Aue: DFB-Pokal 1. Runde live im TV und Livestream

Ingolstadt gegen Aue wird heute exklusiv von Sky im Pay-TV übertragen. Übertragungsbeginn bei dem Pay-TV-Sender ist um 18 Uhr auf Sky Sport 3 (HD). Nach der Vorberichterstattung kommentiert Johannes Hebel das Spiel. Auf Sky Sport1 (HD) zeigt Sky zudem eine Konferenz mit den drei um 18.30 Uhr beginnenden Erstrundenspielen.

Sky bietet das Erstrundenspiel außerdem auch im kostenpflichtigen Livestream an. Um diesen abrufen zu können, gibt es zwei Optionen - SkyGo für alle Sky-Kunden oder für alle anderen ein jederzeit buchbares SkyTicket.

