FC Ingolstadt vs. Erzgebirge Aue: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue treffen im DFB-Pokal heute zwei Zweitligisten aufeinander. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Erstrundenspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

1. Runde im DFB-Pokal, Teil 4! Mit vier Partien geht es heute weiter, danach stehen 31 Teilnehmer der 2. Runde fest.

FC Ingolstadt vs. Erzgebirge: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Zeit, Ort, Infos

Der FC Ingolstadt empfängt am heutigen Montag, 9. August, Erzgebirge Aue. Spielbeginn im Audi-Sportpark in Ingolstadt ist um 18.30 Uhr. 3400 Zuschauer dürfen sich das Spiel heute im Stadion ansehen.

Klein gegen Groß, den Aspekt, der die 1. Pokalrunde so interessant macht, gibt es bei dem Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue nicht. Nach dem Aufstieg der Schanzer spielen beide Teams in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga. In dieser liegen bereits zwei Spieltage hinter uns.

Die Bilanz des FC Ingolstadt nach den ersten beiden Spielen ist ernüchternd: Null Punkte nach dem 0:3 bei Dynamo Dresden und dem 1:2 gegen den 1. FC Heidenheim. Besser aus den Starlöchern gekommen ist Aue, das Team aus dem Erzgebirge ist nach zwei torlosen Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg und den FC St. Pauli noch ungeschlagen.

FC Ingolstadt vs. Erzgebirge Aue: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Eines der vier heutigen Pokalspiel wird live im Free-TV übertragen. Dabei handelt es sich aber nicht um Ingolstadt gegen Aue, sondern um 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach. Dieses Spiel zeigt Das Erste ab 20.15 Uhr live.

Um Ingolstadt gegen Aue heute sehen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abo, müsst also dafür bezahlen. Der Pay-TV-Sender zeigt auch in dieser Saison alle DFB-Pokal-Spiele von der 1. Runde bis zum Finale live im Pay-TV.

Was müsst Ihr zur Sky-Übertragung von Ingolstadt gegen Aue alles wissen? Übertragungsbeginn ist um 18 Uhr auf Sky Sport 3 (HD). Kommentator des Spiels ist nach der Vorberichterstattung Johannes Hebel. Auf Sky Sport1 (HD) zeigt Sky zudem eine Konferenz mit den drei um 18.30 Uhr beginnenden Erstrundenspielen. In dieser steht Ingolstadt gegen Aue natürlich nicht so im Fokus wie beim Einzelspiel.

Sky bietet das Erstrundenspiel außerdem auch im kostenpflichtigen Livestream an. Um diesen abrufen zu können, gibt es zwei Optionen - SkyGo für alle Sky-Kunden oder für alle anderen ein jederzeit buchbares SkyTicket. Über die beiden kostenlosen Apps Sky Go und Sky Ticket ist der Livestream auf vielen Endgeräten abzurufen.

FC Ingolstadt vs. Erzgebirge Aue: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

SPOX ist bei dem jedem Erstrundenspiel mit einem ausführlichen Liveticker vertreten. Zudem bieten wir auch heute wieder einen Konferenz-Liveticker an. Schaut rein, und erfahrt zeitnah, was sich im Audi-Sportpark alles ereignet.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick