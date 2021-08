DFB-Pokal, Montagsspiele: FCI und KSC in der 2. Runde

Die TSG Hoffenheim hat sich in der 1. Runde des DFB-Pokals erst in de Verlängerung bei Viktoria Köln durchgesetzt. Auch der FC Ingolstadt und der Karlsruher SC stehen in der 2. Runde. Die Spiele vom Montag.

DFB-Pokal: Die Spiele am Sonntag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Montag, 9. August 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue 2:1 Montag, 9. August 18.30 Uhr Viktoria Köln TSG Hoffenheim 2:3 n. V. Montag, 9. August 18.30 Uhr Sportfreunde Lotte Karlsruher SC 1:4 Montag, 9. August 20.45 Uhr 1. FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach LIVETICKER

Viktoria Köln - Hoffenheim: TSG zittert sich weiter

Torjäger Andrej Kramaric hat die TSG Hoffenheim mit einem Doppelpack vor dem frühen Aus im DFB-Pokal bewahrt. Beim mühsamen 3:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung beim tapferen Drittligisten Viktoria Köln machte der kroatische Vizeweltmeister mit seinen Treffern den Unterschied. Vor dem Bundesliga-Auftakt am Samstag beim FC Augsburg hat die TSG aber noch viel Arbeit vor sich.

Kramaric (107.) erlöste den Favoriten mit seinem Treffer in der Verlängerung. Zuvor hatte der TSG-Kapitän (28./Foulelfmeter) den Bundesligisten bereits in der regulären Spielzeit in Führung gebracht, die Simon Handle (33.) sehenswert ausglich. In der Verlängerung hatte Hoffenheim nach Munas Dabburs (94.) 2:1 erneut die Nase vorn, doch Köln konterte durch Christoph Greger (102.).

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß musste auf zehn Profis verzichten, unter anderem auf Stammtorhüter Oliver Baumann und den coronainfizierten Angreifer Ihlas Bebou - und das machte sich bemerkbar. Die TSG hatte unter den Augen von 3402 Zuschauern und des früheren Bundestrainers Erich Ribbeck zunächst Probleme mit den forschen Gastgebern.

Kramaric (11.) und Georginio Rutter (24.) näherten sich vorsichtig an, kurz darauf gab es Elfmeter für Hoffenheim: Jacob Bruun Larsen war von Verteidiger Christoph Greger am linken Fuß getroffen worden, Schiedsrichter Franz Bokop zeigte auf den Punkt, von dem Kramaric gewohnt sicher verwandelte.

Die Viktoria, die überraschend ohne den früheren Bundesliga-Profi Marcel Risse antrat, reagierte unerschrocken auf den Rückstand und glich fünf Minuten später durch einen sehenswerten Schlenzer von Handle aus. Risse war vor der Saison fest vom 1. FC Köln auf die andere Rheinseite gewechselt und hatte bislang einen Stammplatz inne.

Nach der Pause brachte Kölns Trainer Olaf Janßen zwei frische Offensivkräfte, Hoeneß wechselte dagegen Stefan Posch und Sebastian Rudy als Stabilisatoren ein. Jener Rudy initiierte wenige Sekunden nach seiner Hereinnahme eine Großchance für Christoph Baumgartner (64.), der jedoch an Keeper Moritz Nicolas scheiterte.

Bei einsetzendem Regen drängte die TSG auf den Sieg nach 90 Minuten, erneut Baumgartner (81.) verließen aus perfekter Postion die Nerven. Auch die Viktoria versuchte, immer wieder offensive Nadelstiche zu setzen.

Pokal-Sensationen seit 2000: Kick it like Holstein und RWE! © getty 1/24 Dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, ist kein oller Spruch, sondern ein Naturgesetz. Hier sind die größten Überraschungscoups seit 2000. Wir sind gespannt, wer uns 2021/22 ein Update beschert. © getty 2/24 2000: STUTTGARTER KICKERS (HALBFINALE): Obwohl die Kickers im Abstiegskampf in der 2. Liga steckten, spielten sie im Pokal groß auf: Nach Siegen gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Dortmund, Bielefeld und Freiburg kam das Aus erst gegen Bremen (1:2 n.V.). © getty 3/24 2001: UNION BERLIN (Finale): Regionalligist Union Berlin zog durch Siege gegen Ulm, Bochum und Gladbach ins Finale ein und unterlag dort Schalke 04. Dennoch nahm Union in der Folgesaison als erste deutsche Amateurmannschaft am UEFA-Pokal teil. © getty 4/24 2002: Keine Überraschungen gab es im Jahr 2002: Nach Siegen gegen Bayern und Köln standen sich im Finale Schalke 04 und Bayer Leverkusen gegenüber. Die Königsblauen siegten mit 4:2 © getty 5/24 2003: Auch ein Jahr später hatten die Favoriten am Ende die Nase vorne. Im Achtelfinale kegelte Bayern München Titelverteidiger Schalke im Elfmeterschießen raus und entschied das Endspiel gegen Kaiserslautern für sich. © getty 6/24 2004: ALEMANNIA AACHEN (Finale): Im Viertelfinale gelang Zweitligist Aachen mit einem 2:1-Sieg gegen die großen Bayern die Sensation. Den Pokalsieg verpasste die Alemannia durch ein 2:3 gegen Bremen nur knapp. © getty 7/24 2005: BAYERN MÜNCHEN AMATEURE (Viertelfinale): Die Amateure des Rekordmeisters gingen unter anderem mit Alexander Zickler und Michael Rensing an den Start und schalteten Gladbach und Aachen aus, ehe gegen Werder Bremen Endstation war. © getty 8/24 2006: FC ST. PAULI (Halbfinale): Der Kiezklub spielte zu dieser Zeit in der Regionalliga und schaltete auf dem Weg ins Halbfinale mit Hertha BSC und Bremen zwei Erstligisten aus. Dort waren die Bayern eine Nummer zu groß. © getty 9/24 2007: Mit den Kickers Offenbach stand nur ein Zweitligist im Viertelfinale. Die Aachener warfen (dieses Mal als Bundesligist) erneut die Bayern aus dem Wettbewerb. Absteiger Nürnberg holte sich den Pokal. © getty 10/24 2008: CARL ZEISS JENA (Halbfinale): Jena stieg aus der zweiten Bundesliga ab, drang aber dennoch durch Siege gegen Titelverteidiger Nürnberg, Bielefeld und Meister Stuttgart bis ins Halbfinale vor. Dort setzte es eine 0:3-Klatsche gegen den BVB. © getty 11/24 2009: FSV MAINZ 05 (Halbfinale): Die Mainzer, die in dieser Saison in die Bundesliga aufstiegen, schalteten im Viertelfinale Spitzenteam Schalke 04 aus und unterlagen in der Vorschlussrunde Bayer Leverkusen im Elfmeterschießen. Den Cup holte sich Bremen. © getty 12/24 2010: VfL OSNABRÜCK (Viertelfinale): Obwohl die Niedersachsen nur in der 3. Liga um Punkte kämpften, warfen sie den HSV und Dortmund aus dem Wettbewerb und lieferten auch Schalke heftige Gegenwehr (0:1). Am Ende der Saison stand die Rückkehr in Liga 2. © getty 13/24 2011: ENERGIE COTTBUS (Halbfinale): Zwar zog mit dem MSV Duisburg ein weiterer Zweitligist sogar ins Finale ein, aber dennoch war der Weg der Lausitzer beeindruckender. Mit Freiburg, Wolfsburg und Hoffenheim mussten gleich drei Erstligisten dran glauben. © getty 14/24 2012: SpVgg GREUTHER FÜRTH (Halbfinale): Erst in der 120. Minute konnte der Zweitligist besiegt werden. Und das sehr unglücklich: Ein Schuss von Gündogan prallte vom Pfosten an den Kopf des eingewechselten Elfmeter-Töters Fejcic und von diesem ins Netz. © getty 15/24 2013: KICKERS OFFENBACH (Viertelfinale): Die Kickers kegelten Greuther Fürth (1. Liga), Union Berlin und Düsseldorf (1. Liga) raus. Erst im Viertelfinale war gegen Wolfsburg Schluss. Das Finale entschieden die Bayern (3:2) gegen den VfB für sich. © getty 16/24 2014: 1. FC KAISERSLAUTERN (Halbfinale): Die Pfälzer schmissen mit Hertha BSC und Bayern Leverkusen zwei Bundesligisten raus. Für den damaligen Klub aus der 2. Liga war der Traum vom Finale erst im Halbfinale gegen den FC Bayern (1:5 in München) vorbei. © getty 17/24 2015: ARMINIA BIELEFELD (Halbfinale): Auf einem 15 Jahre alten Rasen kamen viele Bundesligisten ins Straucheln. So flogen gegen die Arminia Hertha, Werder und Gladbach raus. Im Halbfinale unterlag der Underdog dem späteren Pokalsieger aus Wolfsburg. © getty 18/24 2016: 1. FC HEIDENHEIM (Viertelfinale): Über Pirmasens, Sandhausen und Aue kamen die Heidenheimer ins Viertelfinale. Dort beendete Hertha BSC (3:2) die Pokal-Reise des Zweitligisten. Mit dem VfL Bochum stand ein weiteres Team aus Liga 2 im Viertelfinale. © getty 19/24 2017: SPORTFREUNDE LOTTE (Viertelfinale): Mit Werder und Bayer 04 kegelten die Niedersachsen zwei Teams aus der höchsten deutschen Spielklasse raus. Im Viertelfinale blieb nur der Bus von Borussia Dortmund im Acker von Lotte stecken (3:0). © getty 20/24 2018: SC PADERBORN (Viertelfinale): Der damalige Drittligist schmiss mit St. Pauli, Bochum und Ingolstadt drei Teams aus der 2. Liga raus. Erst in der Runde der besten Acht war gegen den FC Bayern Schluss, es setzte eine 0:6-Packung. © getty 21/24 2019: HAMBURGER SV (Halbfinale): Nach Siegen gegen Wehen, Nürnberg und Paderborn war Schwergewicht RB Leipzig doch eine Nummer zu groß für die Rothosen. Im Volkspark setzte es ein 1:3 gegen die Bullen. © imago images/Sportfoto Rudel 22/24 2020: FC SAARBRÜCKEN (Halbfinale): Regensburg, Köln, Karlsruhe und Düsseldorf wurden alle Opfer der Saarländer, die letzten beiden Partien wurden erst im Elferschießen entschieden. Im Halbfinale war man dann ohne Zuschauer gegen Bayer (0:3) chancenlos. © getty 23/24 2021: ROT-WEISS ESSEN (Viertelfinale): Als Viertligist im Viertelfinale ist aller Ehren wert. Siege gab's gegen Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen! Noch mehr Ehre! Am Ende war das andere Überraschungsteam des Wettbewerbs zu stark. © getty 24/24 2021: HOLSTEIN KIEL (Halbfinale): In der 2. Runde kegelten Bartels und Co. den FC Bayern im Elferschießen raus, wobei sie zweimal nach Rückstand zurückkamen. Im Halbfinale war man nach zweimaliger Quarantäne gegen den BVB machtlos.

FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue: FCI gewinnt Zweitliga-Duell

Der FC Ingolstadt hat nach seinem Fehlstart im DFB-Pokal neues Selbstvertrauen getankt. Der Aufsteiger feierte im Erstrunden-Duell mit dem Zweitliga-Konkurrenten Erzgebirge Aue durch ein 2:1 (1:0) seinen ersten Saisonsieg und steht erstmals nach drei vergeblichen Anläufen wieder in der zweiten Runde. Für Aue hingegen, das im Unterhaus nach zwei Nullnummern auch noch auf das erste Erfolgserlebnis und sogar sein erstes Tor wartet, ist der Pokal-Wettbewerb zum zweiten Mal nacheinander schon nach der ersten Runde wieder beendet.

Ingolstadt kam vor 3322 Zuschauern durch Treffer von Filip Bilbija (6.) und des nur zwei Minuten zuvor eingewechselten Joker Fatih Kaya (79.) zum Sieg und kann sich damit über eine Prämie von rund 250.000 Euro freuen. Aue reichte der zwischenzeitliche Ausgleich durch Ben Zolinski (67.) nicht zum erhofften Erfolg.

Die Platzherren verdienten sich ihren Pausenvorsprung nach Bilbijas frühem Treffer durchaus. Kurz vor der Pause fehlten Ingolstadt bei einem Lattentreffer von Eckardt Ayensa nur Zentimeter zu einer Vorentscheidung. Aue, das erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit besser ins Spiel fand, kam mit Kampfwillen wieder aus der Kabine und belohnte sich zunächst mit dem Ausgleich. Gegen die danach etwas verunsicherten Schanzer drängten die Sachsen zwar auf die Entscheidung, doch Kaya besiegelte mit seinem Siegtreffer das Aus der Gäste.

Van Bommels Vorgänger: Legendäre Wechselfehler © getty 1/13 Dem VfL Wolfsburg droht aufgrund eines Wechselfehlers das nachträgliche Aus im DFB-Pokal. Insgesamt wechselte Trainer Mark van Bommel sechsmal, laut DFB sind jedoch nur fünf erlaubt. Wir zeigen Euch weitere legendäre Wechselfehler. © getty 2/13 Den ersten Wechselfehler in der Bundesliga gab es 1977. Hennes Weisweiler, der damalige Trainer des 1. FC Köln, brachte mit Roger van Gool einen dritten Ausländer. Damals waren jedoch nur zwei erlaubt. © imago images 3/13 Das gleiche Schicksal erleidet 16 Jahre später auch Eintracht Frankfurt. Horst Heese hatte ebenfalls einen ausländischen Spieler zu viel auf das Feld beordert. Der 5:2-Sieg gegen Uerdingen wurde nachträglich zu einer 0:2-Niederlage. © getty 4/13 Einen der legendärsten Wechselfehler leistete sich Giovanni Trapattoni in Diensten des FC Bayern. Beim 5:2-Sieg am 15. April 1995 setzt Trap mit der Einwechslung von Dietmar Hamann den vierten Vertragsamateur ein. © getty 5/13 Laut den Statuten waren jedoch nur drei Vertragsamateure erlaubt, für jeden weiteren hätte es einer Sondergenehmigung bedurft. Frankfurt protestierte dagegen und bekam Recht. Am Ende wurde das Spiel 2:0 für die Eintracht gewertet. © getty 6/13 "Winnie, zähl deine Ausländer", sagte einst der Stadionsprecher des KSC. Denn Trainer Winfried Schäfer hatte 11. November 1995 den vierten Ausländer eingewechselt. Sergei Kirjakow konnte aber auch die 1:4-Niederlage gegen Bayer nicht verhindern. © getty 7/13 Als Klaus Augenthaler interimsweise am letzten Spieltag 1996 auf der Bank des FC Bayern für Franz Beckenbauer Platz nahm, waren lediglich drei Wechsel erlaubt. Augenthaler nahm jedoch vier vor. © getty 8/13 Kurioserweise änderte dies am Ergebnis nichts. Fortuna Düsseldorf verzichtete nach dem 2:2-Unentschieden auf einen Einspruch. © imago images 9/13 Den vielleicht bittersten Wechselfehler leistete sich Christoph Daum 1992 als Trainer beim VfB Stuttgart. Als Deutscher Meister trat der VfB gegen Leeds United in der Qualifikation für die neugeschaffene Champions League an. © imago images 10/13 Das Hinspiel gewann der VfB mit 3:0 im Neckarstadion. Im Rückspiel war Leeds jedoch klar besser. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Chapman das 4:1. Daum wechselte Jovica Simanic ein, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Mit Erfolg. © imago images 11/13 Der VfB zog aufgrund des erzielten Auswärtstors in die Gruppenphase ein. Von wegen! Denn Simanic war der vierte VfB-Ausländer auf dem Feld. Die UEFA wertete das Spiel mit 3:0 für Leeds. Das Entscheidungsspiel in Barcelona verlor der VfB mit 1:2. © getty 12/13 Otto Rehhagel wurde am 26. September 1998 auch die Ausländerregel zum Verhängnis. Nachdem sich Michael Schjönberg das Schienbein gebrochen hatte, wurde Pascal Ojigwe eingewechselt. Der Fauxpas der Lauterner sprach sich schnell auf dem Feld herum. © getty 13/13 Hany Ramzy spielte deswegen eine Verletzung vor und Rehhagel wechselte ihn für Harry Koch aus. Der erinnerte sich später im Spiegel an die Partie. Der Gegner VfL Bochum habe davon gewusst, aufgrund des 3:2-Sieges aber keinen Protest mehr eingelegt.

Lotte - KSC: Karlsruhe erreicht souverän zweite Pokalrunde

Der Karlsruher SC ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner setzte sich mit 4:1 (1:0) beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte durch. Fabian Schleusener (44.), Philipp Hofmann (50.), Fabio Kaufmann (58.) und Lucas Cueto (79.) erzielten die Treffer für den KSC, Kapitän Timo Brauer traf zum Ehrentreffer für Lotte (72.).

Nach zwei Auftaktsiegen in der Liga kamen die Gäste vor 5000 Zuschauern nur schwerfällig in die Partie und agierten sehr uninspiriert, der freche Außenseiter spielte mutig auf. Kurz vor der Pause sorgten dann aber zwei Sommerneuzugänge für die Karlsruher Führung: Kaufmann fand mit seinem Pass Schleusener, der aus der Drehung zum 1:0 traf.

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel Pause sorgte Philipp Hofmann dann schon für die Vorentscheidung. Der 28 Jahre alte Torjäger köpfte nach einer Ecke zum 2:0 ein, Lottes Torwart Jhonny Peitzmeier sah dabei überhaupt nicht gut aus. Kaufmann und Cueto machten mit ihren Treffern den Deckel auf die Partie, Brauer ließ die heimischen Fans zwischenzeitlich wenigstens einmal jubeln.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Pokal: Der restliche Terminplan