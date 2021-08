1. FC Magdeburg gegen St. Pauli heißt heute eine von vielen DFB-Pokal-Erstrundenbegegnungen. Von der ersten Minute bis zu einem potenziellen Elfmeterschießen tickert SPOX das Duell für Euch live mit.

Drittligist 1. FC Magdeburg trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten St. Pauli. Beide Mannschaften haben einen guten Start in ihren jeweiligen Ligen hingelegt. Heute ist jedoch bereits für ein Team im Pokal Schluss.

1. FC Magdeburg vs. St. Pauli: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vier Punkte nach zwei Spieltagen konnten beide Mannschaften in ihren Ligen bereits sammeln - Magdeburg in der 3. Liga, St. Pauli in der 2. Bundesliga. Nun geht die Pokalsaison los. Zum ersten Mal treffen dabei Magdeburg und St. Pauli aufeinander. In der 2. Bundesliga und in der Regionalliga Nord gab es bereits Duelle gegeneinander.

Vor Beginn: Der Schiedsrichter pfeift die Partie um 18.30 Uhr an, gespielt wird in der MDCC-Arena in Magdeburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und St. Pauli. Es ist die erste Runde.

1. FC Magdeburg vs. St. Pauli: DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream

Sky zeigt jedes Pokalspiel live und in voller Länge - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Die Vorberichte gehen um 18.15 Uhr auf dem Sender Sky Sport 3 HD los. Karsten Petrzika begleitet Euch als Kommentator durchs Spiel.

Um 17.30 Uhr läuft außerdem die Konferenz auf Sky Sport 1 HD. Wer also auch die anderen Pokalspiele im Auge behalten möchte, kann dies gerne tun.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz gibt es auch im kostenpflichtigen Livestream. Um auf diesen Zugriff zu bekommen, benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket, das für jeden ist, der kein Sky-Kunde ist.

1. FC Magdeburg vs. St. Pauli: DFB-Pokal 1. Runde - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Magdeburg: Reimann - Obermair, Tob. Müller, Bittroff, Bell Bell - A. Müller - S. Conteh, Condé, Krempicki, Atik - Schuler

St. Pauli: Smarsch - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Becker, Benatelli - Kyereh - Dittgen, Burgstaller

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick