Im DFB-Pokal-Finale trifft RB Leipzig auf Borussia Dortmund. Doch wer zeigt/überträgt das Spiel der Bullen gegen den BVB heute live i TV und Livestream? Hier erhaltet Ihr Antworten.

Heute steigt das Endspiel im DFB-Pokal, Deutschlands Fußball-Pokalwettbewerb. Hier liefern wir Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem BVB findet am Abend des heutigen Donnerstag, dem 13. Mai 2021, statt. Der Anstoß erfolgt zur besten Sendezeit: Ab 20.45 Uhr soll der Ball im DFB-Pokal-Endspiel rollen.

Austragungsort ist - wie beim Finale des deutschen Pokalwettbewerbs gewohnt - das Olympiastadion in Berlin. Hier findet traditionsmäßig das Finale im DFB-Pokal statt. Zuschauer werden in diesem Jahr allerdings keine zugelassen sein. Aufgrund der Coronapandemie dürfen keine Fans in das Stadion.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans, die das Finale im DFB-Pokal live im TV sehen möchten: Das Endspiel zwischen Leipzig und dem BVB wird im Free-TV gezeigt.

Die ARD überträgt die Partie am heutigen Donnerstagabend live und in voller Länge. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung bei dem öffentlich-rechtlichen Fernseher.

Matthias Opdenhövel führt dann als Moderator durch die Sendung, ihm wird Bastian Schweinsteiger als Experte zur Seite stehen. Als Kommentator der Begegnung steht Florian Naß bereit.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Pay-TV?

Die ARD zeigt das größte Spiel der DFB-Pokal-Saison 2020/2021 allerdings nicht exklusiv. Auch Sky wird die Begegnung zwischen den Leipzigern und der Borussia aus Dortmund live und in voller Länge übertragen.

Bei dem Pay-TV-Sender wird Kai Dittmann die Partie kommentierten, Martin Groß ist als Reporter m Spielfeldrand im Einsatz. Durch die Sendung führen wird Moderatorin Jessica Libbertz gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im Livestream?

Auch bei der Übertragung im Livestream könnt Ihr auf verschiedene Optionen zurückgreifen. Denn natürlich zeigen sowohl die ARD als auch Sky die Partie nicht nur im klassischen Fernsehen.

Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream ihrer Übertragung an. Diesen könnt Ihr hier abrufen.

Auch Sky zeigt seine Übertragung im Livestream. Kostenfrei könnt Ihr diesen allerdings nicht ansehen. Sky-Kunden können dies via SkyGo tun. Eine weitere Möglichkeit ist, ein SkyTicket zu erwerben.

Wer zeigt / überträgt die Highlights des DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Die Highlights des Spiels könnt Ihr auf verschiedenen Kanälen abrufen. Der wahrscheinlich einfachste Weg ist der über den YouTube-Kanal der Sportschau.

Dort werden die Highlights der öffentlich-rechtlichen Übertragung zeitnah zu sehen sein. Hier geht es zum Sportschau-YouTube-Kanal.

Auch Sky bietet natürlich Highlights der Partie an. Sky-Kunden können diese beispielsweise über SkyGo sehen.

© getty

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal

Datum: 13. Mai 2021

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin)

Olympiastadion (Berlin) Übertragung: ARD, Sky

Livestream: daserste.de, SkyGo

Highlights: ARD, Sky

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und Livestream? Das Endspiel im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Finale zwischen den Leipzigern und dem BVB auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet einen Ticker zu dem Endspiel an.

Hier findet Ihr den Liveticker des DFB-Pokal-Finals zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und Livestream? Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Kampl, Sabitzer - Mukiele, Olmo, Halstenberg - Poulsen, Forsberg

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Kampl, Sabitzer - Mukiele, Olmo, Halstenberg - Poulsen, Forsberg Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

DFB-Pokal: Die Sieger seit 2010