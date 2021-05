Der BVB trifft im DFB-Pokal-Finale heute auf RB Leipzig. Ihr wollt das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen? Dieser Artikel liefert Euch alle Infos.

In diesem Jahr ist der FC Bayern nicht im DFB-Pokal-Finale vertreten. Der deutsche Rekordmeister ist bereits ausgeschieden. Borussia Dortmund und RB Leipzig spielen den nächsten Pokalsieger somit unter sich aus.

BVB vs. RB Leipzig: Ort, Zeit, Datum

Das DFB-Pokal-Finale findet am Abend des heutigen Donnerstags, dem 13. Mai 2021, statt. Angestoßen wird um 20.45 Uhr, zur besten Sendezeit also.

Gespielt wie beim Pokalfinale gewohnt im Olympiastadion in Berlin. Das Endspiel des DFB-Pokals wird traditionsmäßig in der Hauptstadt ausgerichtet. Fans sind in diesem Jahr keine bei dem großen Spiel zugelassen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Zuschauer auf den Rängen untersagt.

BVB vs. RB Leipzig: DFB-Pokal-Finale heute live im TV und Livestream

Das Pokalfinale zwischen dem BVB sowie den aus Leipzig angereisten Bullen wird im Free-TV übertragen. Ihr könnt das Spiel also ganz ohne Umstände auf eurem Fernseher verfolgen.

Die ARD überträgt das Endspiel zwischen den beiden deutschen Spitzenteams live und in voller Länge. Als Kommentator ist bei dem öffentlich-rechtlichen Sender Florian Naß im Einsatz. Komplettiert wird das Reporter-Team in der ARD durch Moderator Matthias Opdenhövel sowie Experte Bastian Schweinsteiger.

Die ARD bietet auch einen Livestream ihrer Übertragung an. Dieser ist kostenlos. Ihr könnt den Livestream hier aufrufen.

© getty Roman Bürki wird für den BVB im Tor stehen.

Die ARD überträgt das Finalspiel allerdings nicht exklusiv. Auch Sky besitzt die Rechte am DFB-Pokal-Finale. Der Pay-TV-Sender sendet ebenfalls live aus dem Berliner Olympiastadion.

Bei Sky übernimmt Kai Dittmann während der Partie das Mikrofon. Jessica Libbertz als Moderatorin führt zusammen mit Experte Lothar Matthäus durch das Programm.

Auch Sky bietet einen Livestream seiner Übertragung an. Dieser ist allerdings nicht kostenfrei. Sky-Kunden können den Stream via SkyGo aufrufen. Wer kein Sky-Abo hat, kann ein SkyTicket erwerben.

BVB vs. RB Leipzig: DFB-Pokal-Finale heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um das Endspiel im DFB-Pokal zu verfolgen, bietet Euch unser Liveticker. Natürlich bietet SPOX zum Endspiel im höchsten deutschen Pokalwettbewerb an.

Hier geht's zum Liveticker des DFB-Pokal-Finals zwischen dem BVB und RB Leipzig.

BVB vs. RB Leipzig: DFB-Pokal-Finale - Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud (Delaney), Can - Reyna, Reus, Sancho - Haaland (Hazard). - Trainer: Terzic

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Kampl, Sabitzer - Mukiele, Olmo, Halstenberg - Poulsen, Forsberg. - Trainer: Nagelsmann

