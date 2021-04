Werder Bremen und RB Leipzig kämpfen heute Abend im ersten Halbfinale des DFB-Pokals um das Endspiel-Ticket. Wo wird das Duell live im TV und Livestream übertragen? SPOX klärt auf.

Jetzt geht der DFB-Pokal aber wirklich in die ganz heiße Phase über! Nachdem die Viertelfinalspiele Anfang März respektive Anfang April bestritten wurden, wird nun das Halbfinale ausgetragen. In der Runde der letzten Vier macht das Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und RB Leipzig den Anfang.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Halbfinale Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Die Partie findet am heutigen Freitag, den 30. April statt, los geht es um 20.30 Uhr. Austragungsort ist das Wohninvest Weserstadion in Bremen, in dem wegen der nach wie vor geltenden öffentlichen Einschränkungen angesichts der Corona-Pandemie keine Zuschauer auf den Tribünen Platz nehmen dürfen. Die Teams kämpfen vor einer Geisterkulisse um das Ticket, das zur Teilnahme am Endspiel am 13. Mai im Berliner Olympiastadion berechtigt.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Halbfinale Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im Free-TV?

Das Duell zwischen dem aktuellen Tabellenzweiten und dem momentanen Tabellen-14. der Bundesliga werdet Ihr heute live im Free-TV miterleben können. Die ARD überträgt die mindestens 90 Minuten. Gerd Gottlob kommentiert die Begegnung, Experte ist Bastian Schweinsteiger. Die Sportschau-Übertragung beginnt um 20.15 Uhr.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Halbfinale Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im Livestream?

Verfolgen könnt Ihr diese auch via Livestream, den Euch die ARD online auf ihrer Website kostenlos und ohne Registrierung anbietet.

Falls Ihr Sky-Kunden seid und das Halbfinale nicht unbedingt in der ARD sehen möchtet, könnt Ihr auch bei Sky zuschauen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte am kompletten DFB-Pokal und zeigt Werder gegen Leipzig daher ebenfalls - über von Sky Go und Sky Ticket auch als Livestream.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Halbfinale Werder Bremen vs. RB Leipzig heute im Re-Live?

Wenn Ihr schon wisst, dass Ihr die Partie nicht live verfolgen werden könnt, sei Euch - falls Ihr Sky-Kunden seid oder es jetzt werden wollt - gesagt: Sky zeigt Werder gegen Leipzig mehrfach in der Wiederholung. Etwa am Samstag (1. Mai) ab 7 Uhr (Sky Sport 1), 9 Uhr (Sky Sport 2), 12 Uhr (Sky Sport 2) und 18 Uhr (Sky Sport 2). Oder am Sonntag (2. Mai) ab 9.30 Uhr auf Sky Sport 1. Alle Re-Live-Termine könnt Ihr hier einsehen.

Wer zeigt / überträgt Highlights vom DFB-Pokal Halbfinale Werder Bremen vs. RB Leipzig?

Die Highlights in der Zusammenfassung bekommt Ihr online in der Sportschau-Mediathek und auf skysport.de sowie auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport zu sehen. Im laufenden Programm bei Sky Sport News, das frei und gratis abrufbar ist, dürftet Ihr sie ebenso immer wieder sehen.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Halbfinale Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Datum: 30. April 2021

30. April 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen Übertragung: ARD, Sky

Livestream: ARD, Sky

Re-Live: Sky

Highlights: ARD, Sky

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Das Halbfinale in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 30. April 20.30 Uhr Werder Bremen RB Leipzig 1. Mai 20.30 Uhr Borussia Dortmund Holstein Kiel

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream? DFB-Pokal Halbfinale heute im Liveticker

SPOX tickert das Halbfinale zwischen den Bremern und den Leipzigern heute live mit. Dort werdet Ihr alles Wichtige mitbekommen.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Halbfinale Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream? Die voraussichtlichen Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Groß, Augustinsson - Eggestein, Möhwald - Füllkrug, Rashica

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Groß, Augustinsson - Eggestein, Möhwald - Füllkrug, Rashica RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino - Olmo, Nkunku - Sörloth

