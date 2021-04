Jahn Regensburg - Werder Bremen im Free-TV: So seht Ihr das DFB-Pokal-Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Heute findet das letzte Viertelfinalspiel im DFB-Pokal statt. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Jahn Regensburg - Werder Bremen: Termin, Ort, Infos

Am heutigen Mittwoch, 7. April, wird der letzte Halbfinalist des diesjährigen DFB-Pokals ermittelt. Das Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen wird um 18.30 Uhr im Jahnstadion in Regensburg angepfiffen.

Das Spiel zwischen dem Zweit- und dem Bundesligisten hätte ursprünglich am 2. März stattfinden sollen. Damals musste das Spiel wegen mehrerer Coronafälle beim Gastgeber jedoch kurzfristig abgesagt werden.

An den Voraussetzungen hat sich nicht geändert. Jahn Regensburg, das letzte verbliebene Team aus Bayern im diesjährigen DFB-Pokal, geht als Außenseiter in die Partie. Die Generalprobe für das erste DFB-Pokal-Viertelfinale in der Vereinsgeschichte glückte den Oberpfälzern nur zum Teil. Gegen Erzgebirge Aue spielte der Jahn am vergangenen Samstag 1:1 und steckt somit weiter im Abstiegskampf. Als 14. liegt Regensburg fünf Punkte vor Relegationsplatz 16, den momentan Eintracht Braunschweig belegt.

Im bisherigen Verlauf des DFB-Pokals erwies sich der Zweitligist als Elfmeterschießen-Spezialist. Gegen den 1. FC Kaiserslautern (1. Runde), den SV Wehen Wiesbaden (2. Runde) und den 1. FC Köln (Achtelfinale) setzte sich Regensburg jeweils in der spannenden Zusatzschicht durch.

Werder Bremen kassierte am vergangenen Sonntag eine 0:1-Niederlage beim VfB Stuttgart. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt hat noch sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz (1. FC Köln). Nach drei Bundesliga-Niederlagen in Serie hofft Bremen jetzt im DFB-Pokal auf die Trendwende.

Der Sieger der heutigen Partie spielt am 30. April gegen RB Leipzig um den Einzug ins Pokal-Halbfinale.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 7. April 18.30 Uhr Jahn Regensburg Werder Bremen -:- 2. März 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:1 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel 0:3 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg 2:0

Jahn Regensburg - Werder Bremen im Free-TV: So seht Ihr das DFB-Pokal-Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen wird als drittes Viertelfinalspiel live im Free-TV übertragen. Nachdem Anfang März bereits die ARD zwei Spiele live gezeigt hatte, ist heute Sport1 an der Reihe. Die Übertragung mit den beiden Moderatoren Laura Papendick und Jochen Stutzky sowie Experte Stefan Effenberg beginnt um 17.30 Uhr. Das Spiel kommentiert Markus Höhner. Der Sportsender bietet auch einen für alle zur Verfügung stehenden, kostenlosen Livestream auf seiner Homepage an.

Alle DFB-Pokal-Spiele, und somit auch die heutige Partie zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen, überträgt zudem Sky live. Auf Sky Sport 1 HD beginnt die Übertragung 15 Minuten vor Spielbeginn. Kommentator des Spiels ist Jonas Friedrich.

Außerdem könnt Ihr das Geschehen im Internet verfolgen. Sky bietet zwei Optionen an - für Kunden via SkyGo und für Nicht-Abonnenten das kostenpflichtige SkyTicket.

Jahn Regensburg - Werder Bremen: DFB-Pokal heute im Liveticker

DFB-Pokal: Die nächsten Termine

Nach dem Viertelfinale geht es wie folgt weiter: