Wegen Coronafällen beim SSV Jahn: Pokalspiel Regensburg-Bremen vor Absage

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen am Dienstag steht wegen Coronafällen bei den Oberpfälzern vor der Absage. Das teilten beiden Klubs mit. Eine finale Entscheidung des DFB steht allerdings noch aus.

"Es wurden weitere Akteure positiv getestet. Wir gehen davon aus, dass die gesamte Mannschaft eine Quarantäneanordnung bekommen wird", sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller: "Es ist soweit besprochen mit dem Gesundheitsamt, es fehlt noch die formale Bestätigung. Das heißt, dass Dienstag kein Spiel stattfinden wird und Jahn Regensburg in den nächsten zwei Wochen kein Spiel mit seiner Profimannschaft bestreiten wird."

Jahn-Cheftrainer Mersad Selimbegovic war am Freitag positiv auf die britische Mutation des Coronavirus getestet worden. Das Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn (1:0) konnte entsprechend des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Wochenende noch durchgeführt werden, bei der Testreihe am Sonntag wurden allerdings weitere Akteure der Regensburger positiv getestet.