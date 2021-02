Der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach kämpfen heute gegeneinander um ein Ticket für das Viertelfinale des DFB-Pokals. Hier könnt Ihr das Achtelfinale im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Pokal: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Auch Borussia-Trainer Marco Rose spricht im Vorfeld davon, dass sein Team im Vergleich zum Bundesliga-Spiel sicher das eine oder andere verbessern könne. "Die Stuttgarter haben eine gute Mannschaft mit vielen guten Fußballern. Der DFB-Pokal ist sehr reizvoll, man kann mit verhältnismäßig wenig Siegen viel erreichen. Die Chance auf einen Titel ist in diesem Wettbewerb sicherlich am größten. Generell wird in einem Spiel entschieden, wer weiterkommt. Das macht den besonderen Reiz des Pokals aus", so Rose.

Vor Beginn:

Erst am 16. Januar gab es das letzte Aufeinandertreffen zwischen den Stuttgartern und Gladbachern. Wenn es heute im Achtelfinale ähnlich läuft wie vor zweieinhalb Wochen, wird es ein spannender Abend. In der Bundesliga ging das Duell, das übrigens wie heute in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena stattfand, 2:2 aus. Die Schwaben gerieten zweimal in Rückstand, glichen aber zweimal aus. "Wir werden uns in Vorbereitung auf die Partie am Mittwoch sicherlich anschauen, was im Bundesligaspiel gut war und war wir anpassen müssen", so VfB-Cheftrainer Pellegrino Matarazzo

Vor Beginn:

Willkommen im Liveticker! VfB Stuttgart oder Borussia Mönchengladbach: Wer kommt weiter? Das erfahrt Ihr ab 20.45 Uhr hier. Viel Spaß!

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Wamangituka, Didavi, Mangala - Gonzalez - Kalajdzic

Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Wamangituka, Didavi, Mangala - Gonzalez - Kalajdzic Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach heute im TV und Livestream

VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach ist eines der Achtelfinalspiele, das Ihr auch im Free-TV erlebt. Die ARD strahlt die Partie heute aus, bietet dazu auch einen Online-Livestream an.

Ihr könnt aber auch Sky einschalten, dort läuft das Duell der Bundesligisten auf Sky Sport 5 und Sky Sport 5 HD. Streamen lässt sich die Partie bei Sky via Sky Go und Sky Ticket. Eine weitere Möglichkeit: Für 15 Euro bekommt Ihr ein DFB-Pokal-Ticket, das noch bis heute um 23.30 Uhr gültig ist. Damit könnt Ihr bei Sky alle Achtelfinalspiele sehen.