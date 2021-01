Im Nachholspiel der 2. Runde des DFB-Pokals empfängt Bayer Leverkusen heute Eintracht Frankfurt. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

"Wir wissen, dass wir die vergangenen beiden Spiele nicht auf unserem Niveau gespielt haben. Es waren zwei unterschiedliche Spiele, aber dennoch müssen wir es morgen besser machen", sagte Bayer-Coach Peter Bosz zum kommenden Gegner. "Ich weiß natürlich nicht, was Adi Hütter vor hat, kann mir aber vorstellen, dass es die Eintracht auf die gleiche Art wie vor zwei Wochen probieren wird."

Vor Beginn:

Schon vor wenigen Tagen kam es in der Bundesliga zu diesem Duell, im Rahmen des 14. Spieltags siegte Frankfurt mit 2:1. "Es wird ein packendes und interessantes Spiel. Leverkusen ist unter Zugzwang, nachdem es zuletzt nicht mehr so rund lief. Wir wollen unseren Lauf fortsetzen", erklärte SGE-Trainer Adi Hütter.

Vor Beginn:

Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams im Pokal, das erste liegt bereits knapp 28 Jahre zurück. Im März 1993 setzte sich die Werkself mit 3:0 in Frankfurt durch, die Tore erzielten Andreas Thom (2) und Ulf Kirsten.

Vor Beginn:

Los geht es heute Abend um 20.45 Uhr in der BayArena in Leverkusen. Die Partie wurde aufgrund der Termindichte am Ende des vergangenen Jahres auf Wunsch von Leverkusen verschoben. Für den Sieger geht es im Achtelfinale zu Rot Weiss Essen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker des DFB-Pokal-Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

© getty

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die Pokalpartie zwischen Bayer und der Eintracht ist nicht live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Stattdessen zeigt Sky wie gewohnt alle Begegnungen des Wettbewerbs.

Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel auf Sky Sport 1 HD, die Vorberichterstattung startet um 20.30 Uhr. Als Kommentator ist Marcus Lindemann im Einsatz.

Zusätzlich zur Übertragung im TV bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an, mit dem alle Abonnenten auch unterwegs sowie auf den mobilen Endgeräten dabei sein können. Nicht-Kunden bietet sich mit Sky Ticket ebenfalls eine Möglichkeit, die Partie zu verfolgen.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit Wirtz, Aranguiz, Bellarabi, Weiser oder auch Sven Bender ist die Ausfallliste bei Bayer lang. Bei den Gästen büßt Kostic weiter seine Rotsperre ab.

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Schick, Diaby

Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Schick, Diaby Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Durm, Sow, Rode, Zuber - Barkok, Younes - Silva

Bayer Leverkusen: Das sind die größten Transferflops der Werkself seit 2000 © getty 1/41 Bayer Leverkusen ist besonders für seine gute Connection nach Südamerika bekannt. Doch auch die Werkself hat auf dem Transfermarkt des Öfteren daneben gegriffen. SPOX blickt auf die größten Flops seit 2000. © getty 2/41 Daniel Schwaab (2009 bis 2013 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 0,25 Millionen Euro vom SC Freiburg) - 119 Spiele, 0 Tore, 7 Assists © getty 3/41 Schwaab wurde als großes Talent verpflichtet. Ihm wurde viel Spielzeit gegeben, doch seine Entwicklung verlief nicht wie erhofft. Nach vielen unnötigen Fehlern wechselte er ablösefrei nach Stuttgart. Seine Karriere beendete er 2020. © getty 4/41 Domagoj Vida (2010 bis 2011 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 2,4 Millionen Euro von NK Osijek) - 9 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 5/41 Der Kroate konnte sich nie bei der Werkself durchsetzen und lief in der Bundesliga nur einmal auf. Für 1,3 Mio. Euro verkaufte Bayer den Innenverteidiger an Dinamo Zagreb. Inzwischen spielt er für Besiktas in der Türkei. © getty 6/41 Arkadiusz Milik (2013 bis 2015 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 2,6 Millionen Euro von Gornik Zabrze) - 8 Spiele, 0 Tore, 2 Assists © getty 7/41 Mit großen Erwartungen wurde der heutige Neapel-Stürmer aus Polen verpflichtet, durchsetzen konnte er sich in Leverkusen nie. Nach einer Leihe verpflichtete ihn Ajax Amsterdam 2015 für 2,8 Mio. Euro fest. © getty 8/41 Nicolai Jörgensen (2010 bis 2013 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 0,8 Millionen Euro von Akademisk BK) - 21 Spiele, 0 Tore, 3 Assists © getty 9/41 Nach einer starken Vorbereitung verletzte sich der Däne schwer und fand nie mehr zur alten Form zurück. Nach einem Leihgeschäft mit dem 1. FC Kaiserslautern wurde er nach Kopenhagen verliehen, wo er schließlich 2013 fest verpflichtet wurde. © getty 10/41 Andres Guardado (2014 bei Bayer Leverkusen, Mittelfeldspieler, kam für eine Leihgebühr von 1 Million Euro vom FC Valencia) - 7 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 11/41 Der Mexikaner kam per Leihe im Winter und enttäuschte auf ganzer Linie. Erst gegen Saisonende steigerte er sich - zu spät für Leverkusen, weshalb keine Verpflichtung zustande kam. Heute spielt er bei Betis Sevilla. © getty 12/41 Junior Fernandes (2012 bis 2014 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 4,7 Millionen Euro von Club Universidad de Chile) - 13 Spiele, 1 Tor, 3 Assists © getty 13/41 In Südamerika hatte er die gegnerischen Verteidiger noch in Angst und Schrecken versetzt, doch in der Bundesliga war er weitestgehend harmlos. Dinamo Zagreb nahm Bayer das Missverständnis für 2,5 Mio. Euro ab. Heute spielt er in den Emiraten. © getty 14/41 Josip Drmic (2014 bis 2015 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 6,8 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg) - 38 Spiele, 6 Tore, 1 Assist © getty 15/41 Nach 17 Toren für den Club in der Vorsaison hatte Bayer große Hoffnungen, gegen Kießling konnte er sich aber nicht durchsetzen. Gladbach kaufte den Schweizer für stolze zehn Mio. Euro, wo Drmic ebenfalls floppte. Aktuell spielt er für Norwich. © getty 16/41 Robbie Kruse (2013 bis 2017 bei Bayer Leverkusen, Flügelspieler, kam für 1,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf) - 46 Spiele, 3 Tore, 4 Assists © getty 17/41 In Düsseldorf hatte der Australier noch überzeugt, in Leverkusen angekommen blieb er aber hinten den Erwartungen zurück. Es folgte eine Leihe nach Stuttgart, ehe er für 0,5 Mio. Euro nach China verkauft wurde. Nun spielt er wieder in seinem Heimatland. © getty 18/41 Landon Donovan (1999 bis 2005 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam ablösefrei von IMG Bradenton Academics) - 9 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 19/41 Der US-Amerikaner kam fast nur bei den Amateuren zum Einsatz, ehe er für drei Jahre in seine Heimat ausgeliehen und später von LA Galaxy verpflichtet wurde. Er sollte 2009 auch noch bei den Bayern zum Flop avancieren. Heute ist er Trainer. © getty 20/41 Admir Mehmedi (2015 bis 2018 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 8 Millionen Euro vom SC Freiburg) - 86 Spiele, 13 Tore, 15 Assists © getty 21/41 Der Schweizer hatte in Freiburg noch geglänzt, in drei Jahren bei der Werkself schaffte er es aber nie zum unumstrittenen Stammspieler. 2018 verkaufte ihn Leverkusen - ohne Verlust - für 8 Mio. Euro an Wolfsburg. Dort ist er heute noch. © getty 22/41 Andre Ramalho (2015 bis 2018 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam ablösefrei von Red Bull Salzburg) - 28 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 23/41 Leverkusen sicherte sich die Dienste des Brasilianers, ohne eine Cent auszugeben. Schnell wurde klar, dass er aber nicht den Ansprüchen genügt. Auch eine Leihe nach Mainz änderte nichts, weshalb er wieder an seinen Ex-Verein Salzburg abgegeben wurde. © getty 24/41 Giulio Donati (2013 bis 2016 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 3 Millionen Euro von Inter Mailand) - 67 Spiele, 1 Tor, 3 Assists © getty 25/41 In drei Jahren schaffte es der Italiener nie zum unumstrittenen Stammspieler und verursachte das ein um andere unnötige Gegentor. Mainz nahm Bayer den gelernten Rechtsverteidiger für 1 Mio. Euro ab. Inzwischen spielt er in Monza. © getty 26/41 Panagiotis Retsos (2017 bis 2020 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 17,5 Millionen Euro von Olympiakos Piräus) - 35 Spiele, 1 Tor, 3 Assists © getty 27/41 Der wohl teuerste Fehlgriff der Vereinsgeschichte - Stand jetzt! Auch aufgrund von vielen Verletzungen wurde das griechische Talent nur selten eingesetzt. Der mit 22 Jahren immer noch junge Verteidiger ist aktuell an Saint-Etienne ausgeliehen. © getty 28/41 Philipp Wollscheid (2012 bis 2015 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 7 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg) - 67 Spiele, 3 Tore, 0 Assists © getty 29/41 Für viel zu viel Geld holte Leverkusen den Verteidiger vom FCN, um schnell festzustellen, dass er höchstens ein solider, aber nicht fehlerfreier Rückhalt ist. Stoke legte immerhin noch 3,8 Mio. Euro für ihn hin. Aktuell der Co-Trainer von Lauterns U19. © getty 30/41 Theofanis Gekas (2007 bis 2010 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 4,7 Millionen Euro vom VfL Bochum) - 66 Spiele, 17 Tore, 5 Assists © getty 31/41 Nachdem er sich in Bochum überraschend die Torjägerkanone gesichert hatte, erhoffte sich Bayer, einen neuen Knipser verpflichtet zu haben. Zum Stammspieler schaffte er es aber nie wirklich. Es folgte eine Leihe nach Berlin und der Verkauf an Frankfurt. © getty 32/41 Michael Rensing (2012 bis 2014 bei Bayer Leverkusen, Torhüter, kam ablösefrei vom 1. FC Köln) - 4 Spiele, 7 Gegentore, 1 Spiel zu Null © getty 33/41 Wie schon bei den Bayern und Köln schaffte es der Keeper auch in Leverkusen nicht, Stammkraft zu werden. Nach einer Saison ging er ablösefrei zur Fortuna und blieb dort sieben Jahre. Aktuell ist der 36-Jährige vereinslos. © getty 34/41 Konstantinos Stafylidis (2012 bis 2015 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 1,5 Millionen Euro von PAOK Saloniki) - 1 Spiel, 0 Tore, 0 Assists © getty 35/41 Saloniki behielt den Linksverteidiger für ein Jahr per Leihe, ehe er nach Leverkusen kam. Es folgte eine ernüchternde Saison mit nur einem Einsatz, ehe er an Fulham ausgeliehen und später an den FCA verkauft wurde. Heute spielt er in Hoffenheim. © getty 36/41 Vedran Corluka (2012 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für eine Leihgebühr von 0,55 Millionen Euro von Tottenham Hotspur) - 8 Spiele, 0 Tore, 2 Assists © getty 37/41 Die Spurs und Leverkusen erhofften sich beide mehr von dem halbjährigen Leihgeschäft. Der Kroate schaffte es nicht, sich einen Stammplatz zu erspielen und kehrte nach London zurück. Im Sommer wurde er für 7 Mio. Euro an Lok Moskau verkauft. © getty 38/41 Angelos Charisteas (2009 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für eine Leihgebühr von 0,15 Millionen vom 1. FC Nürnberg) - 16 Spiele, 2 Tore, 2 Assists © getty 39/41 Bayer hatte wie schon der FCN deutlich mehr vom Held der Europameisterschaft 2004 erwartet. Nur eine Rückrunde ging der Grieche für die Werkself auf Torejagd, um wieder zu den Franken zurückzukehren. Aktuell ist er Sportlicher Leiter von Aris Saloniki. © getty 40/41 Jermaine Jones (2004 bis 2005 bei Bayer Leverkusen, Mittelfeldspieler, kam ablösefrei von Eintracht Frankfurt) - 9 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 41/41 In Leverkusen verpasste er den Durchbruch und kehrte nach nur einem halben Jahr per Leihe nach Frankfurt, wo der US-Amerikaner auch fest verpflichtet wurde, zurück. Seit 2020 arbeitet er als Jugendtrainer von Real So Cal in seinem Heimatland.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 2. Runde im Überblick

Den Abschluss in Runde zwei machen morgen die Bayern. Der Rekordpokalsieger ist im zweiten und letzten Nachholspiel bei Holstein Kiel zu Gast.