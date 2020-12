DFB-Pokal, Stimmen und Reaktionen zur 2. Runde - BVB-Leistung? Delaney: "Bisschen langsam, zu schlecht im Umschalten"

Ohne Glanz und Gloria ist der BVB gegen Braunschweig ins Achtelfinale eingezogen, besonders in der ersten Halbzeit sah Mittelfeldspieler Probleme im Tempo und Umschaltspiel. Schalke 04 kann hingegen doch noch gewinnen, wenn auch nur gegen Regionalligist Ulm. Das Wort "endlich" machte anschließend in Gelsenkirchen dennoch die Runde, wenngleich uat Serdar jeden daran erinnerte, in welcher Situation sich der Klub trotz des Erreichen des Achtelfinals befindet.

Die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zu den Dienstagsspielen der 2. DFB-Pokalrunde (Quellen: Sky, Sport1 und Pressekonferenzen).

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund 0:2

Thomas Delaney (Borussia Dortmund): "Es war ein bisschen langsam von uns, zu schlecht im Umschalten vor der Pause. Dann wurde es besser. Wir haben versucht, sie müde zu machen. Das haben wir geschafft. Es war für alle ein hartes Jahr."

... zum Spiel: "Braunschweig hat gut organisiert verteidigt, es war für uns das erwartet schwere Spiel. Spielerisch muss es in der Zukunft wieder mehr nach oben gehen. Jetzt sammeln wir uns und schauen dann, wo wir im Training ansetzen müssen."

... zu Debütant Steffen Tigges: "Er hat es herausragend gemacht. Er ist die Wege gegangen, die er machen musste, hat die Bälle vorne festgemacht, viele Bälle erobert oder so vorbereitet, dass wir sie erobern konnten und wir sind sehr, sehr zufrieden mit ihm."

Daniel Meyer (Trainer Eintracht Braunschweig): "Trotz der Niederlage war es ein guter Jahresausklang für uns. Wir konnten ein paar Nadelstiche setzen, manchmal hat ein bisschen das Spielglück gefehlt. Es war für uns mehr möglich, aber wir haben oft zu schnell die Bälle verloren."

DFB-Pokal: Noten und Einzelkritiken zum Spiel des BVB bei Eintracht Braunschweig © getty 1/17 Der BVB hat sich in er zweiten Runde des DFB-Pokal mit Mühe, aber verdient, bei Außenseiter Braunschweig durchgesetzt. Während ein Sorgenkind weiter Zweifel hinterlässt, ging ein Leistungsträger wieder einmal voran. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MARWIN HITZ: Einmal musste er gegen Bär ernsthaft eingreifen, der Schweizer war zur Stelle - wie auch sonst im weiteren Spielverlauf. Richtige Prüfungen gab es keine mehr. Note: 3. © getty 3/17 MATEU MOREY (bis 83.): Überall zu finden, ob offensiv bei Flankenläufen oder als Unterstützung in der Defensivzentrale. Starke Passquote (87,5 Prozent). Zeigte die eine oder andere Schwäche im Zweikampfverhalten Note: 3. © getty 4/17 MATS HUMMELS (bis 46.): Beruhigte bereits nach zwölf Minuten die Nerven der Schwarzgelben, indem er aus kurzer Distanz einschob. Defensiv ließ er sich nichts zuschulden kommen. Zur Pause musste er angeschlagen raus. Note: 3. © getty 5/17 DAN-AXEL ZAGADOU: War häufig ins Aufbauspiel der Borussia involviert und löste die Aufgaben äußerst solide. Über 90 Prozent seiner Pässe fanden einen Abnehmer, auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Note: 3. © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Interpretierte seine Position äußerst variabel, wahlweise sehr offensiv oder auch im Zentrum. Sehr viel lief über ihn (127 Ballaktionen), er unterstrich einmal mehr seine Bedeutung für das BVB-Spiel. Note: 2,5. © getty 7/17 THOMAS DELANEY: Gab den alleinigen Sechser und machte einen soliden, unaufgeregten Job. Nach vorne jedoch komplett ohne Akzente - das war aber auch nicht seine Hauptaufgabe. Note: 3. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM (bis 76.): Hatte mehrere starke Balleroberungen, aber auch so manchen Fehler im Spiel. Rückte immer wieder in die Box vor und kam dort auch zu einem guten Abschluss. Sein Potenzial ist unverkennbar. Note: 3,5. © getty 9/17 JULIAN BRANDT (bis 63.): Versuchte zwar das Heft in die Hand zu nehmen und holte sich die Bälle tief ab. Vergab allerdings zwei Großchancen und agierte offensiv überaus fehlerhaft. In Durchgang zwei leicht verbessert. Note: 4,5. © getty 10/17 JADON SANCHO: Das Hummels-Tor bereitete der zuletzt glücklose Engländer per Ecke vor, ansonsten kam er über gute Ansätze lange nicht hinaus. Einen Bellingham-Abschluss leitete er gut ein, traf in der Nachspielzeit. Note: 3. © getty 11/17 GIOVANNI REYNA (bis 83.): Tauschte mit Sancho munter die Seiten, in der Nähe des Strafraums wurde er aber kaum zwingend. Suchte zweimal den Abschluss, blieb aber harmlos. Seine Zweikampfquote: 30,8 Prozent. Note: 3,5. © getty 12/17 STEFFEN TIGGES: Der Debütant hatte nach gut einer Viertelstunde eine glänzende Chance per Kopf. Sein starkes Anlaufverhalten provozierte zudem die Brandt-Möglichkeit. Hätte jedoch den Sack in der 85. zumachen müssen. Note: 3. © getty 13/17 MANUEL AKANJI (ab 46.): Fügte sich nahtlos in die BVB-Defensive ein und sorgte dafür, dass Braunschweig zu keiner großen Torchance kam. Gewann alle seine Luftzweikämpfe. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCO REUS (ab 63.): Was für Brandt galt, galt auch für den Kapitän. Das Bemühen war ihm nicht abzusprechen, in Erscheinung trat er nur einmal: Als er kurz vor Schluss Sancho zum 2:0 schickte. Note: 3,5. © getty 15/17 AXEL WITSEL (ab 76.): Setzte kurz nach seiner Einwechslung einen Abschluss weit über den gegnerischen Kasten. Ansonsten half er dabei, den Sieg nach Hause zu bringen. Ohne Bewertung. © getty 16/17 THOMAS MEUNIER (ab 83.): Ersetzte Morey als Rechtsverteidiger für die Schlussminuten, Einfluss auf den Spielausgang nahm er keinen. Ohne Bewertung. © getty 17/17 THORGAN HAZARD (ab 83.): Der Belgier kam für Reyna, in seinem Arbeitsnachweis steht ein einziger Ballkontakt. Ohne Bewertung.

SSV Ulm - FC Schalke 04 1:3

Holger Bachthaler (Trainer SSV Ulm): "Die Leistung über 90 Minuten verdient Respekt, aber der Spielverlauf hat uns schon getroffen. Wir sind stolz und zufrieden mit der Leistung, und doch ein bisschen enttäuscht, denn in der ersten Halbzeit waren wir die aktivere Mannschaft. Schalke hatte die Effizienz, die sie zuletzt nicht hatten."

"Ich habe Spaß gehabt in diesen fünf Tagen. Wir haben die nächste Runde erreicht, das ist das Wichtigste. Endlich mal wieder ein Sieg. Am 2. Januar ist es wieder ein neues Spiel. Letztendlich war es ein gelungener Auftritt. Jeder Sieg hilft. In der zweiten Halbzeit haben wir den Fußball gespielt, den wir spielen können." Suat Serdar (Torschütze Schalke 04): "Jeder sollte sich nach den vier Tagen bewusst sein, dass wir einen Neuanfang brauchen und das wir tief in der Scheiße stecken, dass sich jeder aufrüttelt und alles für den Verein gibt. Am Ende zählt der Verein, nicht jeder Einzelne. Jeder muss für diesen Verein kämpfen, sodass wir nicht in die 2. Liga absteigen. Ich gehe da voran und bin zu 100 Prozent sicher, dass wir das schaffen können."

FC Augsburg - RB Leipzig 0:3

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Das Ergebnis geht so absolut in Ordnung. Wir haben es in der ersten halben Stunde nicht geschafft, Zugriff zu bekommen. Dann haben wir umgestellt, aber andere Räume vernachlässigt. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen mutiger und aggressiver, wir wollten Leipzig ärgern - aber man hat gesehen, dass wir gegen eine internationale Top-Mannschaft gespielt haben, die nicht unsere Kragenweite ist."

"Das Ergebnis geht so absolut in Ordnung. Wir haben es in der ersten halben Stunde nicht geschafft, Zugriff zu bekommen. Dann haben wir umgestellt, aber andere Räume vernachlässigt. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen mutiger und aggressiver, wir wollten Leipzig ärgern - aber man hat gesehen, dass wir gegen eine internationale Top-Mannschaft gespielt haben, die nicht unsere Kragenweite ist." Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Ich habe immer betont, dass die Mentalität der Mannschaft außergewöhnlich war und ist. Die Art und Weise war beeindruckend. Es ist mehr als verdient, dass wir weitergekommen sind. Das ist ein sehr guter Abschluss nach einem sehr starken halben Jahr. Wir hoffen, dass wir die gute Basis als Fundament nehmen, damit wir im neuen Jahr wieder angreifen können."

1. FC Köln - VfL Osnabrück 1:0

Timo Horn (1. FC Köln): "Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, das hätte den Nerven gut getan. Das haben wir versäumt, waren im letzten Drittel zu ungenau. Wir haben vorne das eine Tor geschossen, das den Unterschied gemacht hat. Das reicht, um eine Runde weiterzukommen. Das war das Ziel."

"Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, das hätte den Nerven gut getan. Das haben wir versäumt, waren im letzten Drittel zu ungenau. Wir haben vorne das eine Tor geschossen, das den Unterschied gemacht hat. Das reicht, um eine Runde weiterzukommen. Das war das Ziel." Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben einen sehr unangenehmen Gegner angetroffen, der uns Schwierigkeiten bereitet hat. Der Schlüssel war, dass wir zu null spielen wollten. In der Offensive kriegen wir unsere Chancen, das hat man gesehen. Wenn man die Möglichkeiten aber nicht macht, wird der Gegner noch einmal aufgeweckt. Aber: Wir wollten in den Topf der letzten 16 Mannschaften. Jetzt können wir in Ruhe die Weihnachtstage angehen."

Marco Grote (Trainer VfL Osnabrück): "Wir haben es unbequem gemacht in der ersten Phase des Spiels. Dann haben wir Stück für Stück den Zugriff verloren. Glück braucht man bei so einer Aufgabe, das hatten wir in einigen Situationen nicht. Wir haben versucht, dranzubleiben und das Ding zu drehen. Wir sind natürlich enttäuscht."

TSG 1899 Hoffenheim - Greuther Fürth 8:9 n.E.

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben den Gegner mit der ersten Situation zurück ins Spiel geholt. Genau das darf in einem Pokalspiel nicht passieren. Wir müssen uns jetzt alle ein bisschen sammeln. Wir konnten heute nicht noch einmal Leistung bringen."

"Wir haben den Gegner mit der ersten Situation zurück ins Spiel geholt. Genau das darf in einem Pokalspiel nicht passieren. Wir müssen uns jetzt alle ein bisschen sammeln. Wir konnten heute nicht noch einmal Leistung bringen." Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Erstmal ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Es macht uns sehr stolz, die Partie auf ein gewisses Niveau gehoben zu haben. Wir waren couragiert, mutig und frech. In Summe war es ein verdienter Sieg."

Union Berlin - SC Paderborn 2:3

Urs Fischer (Trainer Union Berlin) ...

... zum Spiel: "In der ersten Hälfte waren wir nicht bereit, in der zweiten war es so wie ich mir das vorstelle. Es waren genügend Möglichkeiten für den Ausgleich da. Wenn du im bezahlten Fußball nicht über 90 Minuten ans Limit gehst, hast du kein Chance."

... über Loris Karius: "Ich glaube, er hat in gewissen Aktionen gezeigt, zu was er fähig ist. Er hat seine Sache gut gemacht. Gerade in der ersten Hälfte haben wir ihm als Mannschaft nicht wirklich geholfen"

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Es war ein sehr, sehr offenes Spiel. Am Ende hatten wir mehr als Glück. Dass wir zufrieden sind, ist normal. Wir haben bei einer sehr formstarken Mannschaft gespielt. Ich bin gerade aufgrund der ersten Halbzeit sehr stolz auf meine Jungs."

SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach 0:5

Horst Steffen (Trainer SV Elversberg): "Wir kriegen ein frühes Gegentor, zeigen dann aber eine gute Reaktion. Wir hatten die große Chance zum 1:1 und so viele 100-Prozentige kriegst du gegen so eine Mannschaft halt nicht. Mit der Roten Karte war es dann durch, ich fand sie etwas überzogen. Insgesamt war es ein enttäuschender Auftritt, weil das Spiel dann doch schon so früh gegen uns entschieden war."

"Wir kriegen ein frühes Gegentor, zeigen dann aber eine gute Reaktion. Wir hatten die große Chance zum 1:1 und so viele 100-Prozentige kriegst du gegen so eine Mannschaft halt nicht. Mit der Roten Karte war es dann durch, ich fand sie etwas überzogen. Insgesamt war es ein enttäuschender Auftritt, weil das Spiel dann doch schon so früh gegen uns entschieden war." Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Kompliment an Elversberg, wie sie dieses Spiel angegangen sind. Wir wollten unbedingt in die nächste Runde und uns mit einem Erfolgserlebnis aus dem Jahr verabschieden. Die Jungs sind gut ins Spiel gekommen, haben den Gegner gleich ernst genommen. Die Rote Karte hat uns das Leben dann noch erleichtert."

