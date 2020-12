Am heutigen Dienstag absolviert der BVB das letzte Spiel im Jahr 2020 gegen Eintracht Braunschweig im Rahmen des DFB-Pokals. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV und Livestream

Für den kriselnden BVB geht es heute gegen Eintracht Braunschweig in der 2. Runde des DFB Pokals um eine Wiedergutmachung nach dem verpatzten Spiel gegen Union Berlin, welches am Wochenende mit 1:2 verloren wurde.

Alle Fußballfans, die während des Lockdowns das Spiel im Free-TV sehen möchten, sind in diesem Fall die Glücklichen. Das Spiel zwischen den Borussen und den Niedersachsen wird live bei Sport1 zu sehen sein. Los geht's mit der Übertragung schon um 18 Uhr mit Laura Papendick. Stefan Effenberg fungiert im Studio als Experte. Der Anpfiff erfolgt um 20 Uhr.

Dann begrüßt Euch Markus Höhner am Mikrofon. Zudem gesellen sich Torsten Lieberknecht und Jochen Stutzky zum Moderatoren-Team. Allen Fans, die das Spiel nicht im Fernsehen anschauen könnenn bietet Sport1 einen kostenlosen Livestream an.

BVB im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig heute live im Pay-TV

Auch der Pay-TV Sender Sky zeigt das Spiel der Westfalen. Hier wird die Partie live bei Sky Sport 1 HD zu sehen sein. Ohne Zusatzkosten können Sky-Kunden das Spiel via Sky Go vom Tablet oder Smartphone verfolgen.

Bei Sky beginnt die Übertragung um 19.30 Uhr.

BVB im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Braunschweig:

Fejzic - Burmeister - Wydra - Nikalaou - Schlüter - Kammerbauer - Kroos - Ben Balla - Kaufmann - Kobylanski - Proschwitz

Voraussichtliche Aufstellung von Dortmund:

Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Reus - Sancho, Reyna - Moukoko

BVB im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig heute live: Die Vorschau

Dortmunds Bilanz unter Neu-Coach Terzic steht nun bei 1:1. Nach der unnötigen Niederlage in der Liga gegen Union Berlin zeigte sich Mats Hummels sichtlich frustriert, als er gegen eine Werbebande schlug und seinem Frust freien Lauf ließ.

Vor 15 Jahren standen sich beide Teams das letzte Mal im deutschen Pokal gegenüber. Bei diesem Spiel gab es das kuriose Ereignis, dass das Flutlicht mitten im Spiel ausfiel. Damals gewann die Eintracht mit 2:1 und landeten einen Coup. Im direkten Vergleich liegen die Niedersachsen auch vorne, mit 14 Siegen, 10 Unentschieden und 13 Dortmunder Siegen könnten die Schwarz-Gelben heute im historischen Vergleich aber nachziehen.

Für die Löwen geht es in diesem Jahr um den Klassenerhalt im Unterhaus. Beim BVb schmerzt der Ausfall von Erling Haaland spürbar. Youngster Youssoufa Moukoko zeigte jedoch gegen Union, was in ihm steckt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der erst 16-Jährige heute sein Pokal-Debüt feiert.

DFB Pokal: Fahrplan der Saison 2020/2021