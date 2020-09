SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Heidenheim heute live im TV oder Livestream

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt heute im DFB-Pokal den 1. FC Heidenheim. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Erstrundenspiel im TV oder Livestream sehen könnt.

DFB-Pokal - SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Heidenheim: Ort, Uhrzeit, Spielstätte, Zuschauer

In der ersten Runde des DFB-Pokals begegnen sich am heutigen Sonntag der Drittligist SV Wehen Wiesbaden und der Zweitligist 1. FC Heidenheim. Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen. Bei der Begegnung dürfen maximal 250 Zuschauer ins Stadion.

DFB-Pokal - SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Heidenheim: Heute live im TV und Livestream

Wer das Pokal-Erstrundenspiel heute schauen möchte, ist bei Sky genau richtig. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell nämlich sowohl im TV als auch im Livestream. Die Übertragung des Einzelspiels erfolgt auf dem Sender Sky Sport 5 HD, während die Sonntagskonferenz, die sämtliche Parallelspiele beinhaltet, auf Sky Sport 2 HD zu sehen ist.

Pünktlich um 18.15 Uhr starten die Vorberichte zum Match. Kommentator der Partie ist Klaus Veltman. Um sich Zugriff auf den Livestream verschaffen zu können, wird ein SkyGo-Abo benötigt. Ebenfalls kann mit einem SkyTicket der Stream abgerufen werden.

© imago images / Eibner

DFB-Pokal - SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Heidenheim im Liveticker

Das heutige Pokalspiel wird auch in Liveticker-Form angeboten. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website zum Mitlesen an. Mit dem Liveticker verpasst Ihr kein Tor.

Hier entlang zum Liveticker der Partie.

DFB-Pokal - SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Heidenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte der SV Wehen Wiesbaden starten:

Boss - Mrowca, Mockenhaupt, Carstens, Kempe - Chato, Lais - Kuhn, Aigner, G. Korte - P. Tietz

So könnte der 1. FC Heidenheim starten:

Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Steurer, Theuerkauf - Kerschbaumer, Schöppner - Schnatterer, T. Mohr - Thomalla, Leipertz

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Heidenheim: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

In den vergangenen fünf Partien gegeneinander gab es zwei Siege für den 1. FC Heidenheim. Die anderen drei Spiele gingen unentschieden aus. Dabei trafen sie dreimal in der 3. Liga und zweimal in der 2. Bundesliga an. Seit der vergangenen Saison sind die Wiesbadener jedoch wieder in der 3. Liga, nachdem man die Saison 2019/20 auf Rang 17 in der 2. Bundesliga beendete und somit abstieg.