DFB-Pokal: KSC gegen 1. FC Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal kommt es heute zur Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Union Berlin. Was Ihr alles über das Duell vom KSC und Union wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Endlich wieder Fußball! Zweitligist Karlsruhe bekommt es heute mit Union zu tun. Ex-KSC-Spieler Christian Eichner rettete den Klub in der Rückrunde als Interimstrainer vor dem Abstieg und wurde in diesem Sommer fest an den Klub gebunden.

Bei Union steht weiterhin Urs Fischer an der Seitenlinie. Die Eisernen haben sich unter anderem mit Max Kruse und Robin Knoche verstärkt.

Karlsruher SC gegen 1. FC Union Berlin: Uhrzeit, Ort

Der Anpfiff zur dieser Partie erfolgt heute im Karlsruher Wildparkstadion um 18.30 Uhr.

Wer die Partie pfeifen wird, hat der DFB noch nicht bekannt gegeben.

© imago images / Schreyer

DFB-Pokal: KSC gegen Union Berlin heute im TV und Livestream

Die Partie wird nur vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky begleitet alle Partien des Tages live, so auch KSC gegen Union. Kommentator des Spiels ist Sven Schröter.

Auf SkyGo könnt Ihr als Sky-Kunde das Spiel auch im Livestream sehen. Ansonsten könnt Ihr Euch auf SkyTicket einen Tagespass kaufen.

Karlsruher SC vs. 1. FC Union Berlin: DFB-Pokal heute im Liveticker

SPOX hat zu allen Pokalspielen einen Liveticker im Angebot. Es wird aber noch besser, denn hier bei SPOX gibt es sogar einen Konferenzticker. Dort könnt Ihr also jedes Spiel des heutigen Pokaltages verfolgen und dabei verpasst Ihr kein Highlight.

Karlsruher SC gegen Union Berlin: Die letzten Duelle im Überblick

Union Berlin gewann die letzten fünf Partien gegen den Karlsruher SC. Alle Spiele fanden in der 2. Bundesliga statt.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 19.02.2017 1:2 2. Bundesliga 10.09.2016 4:0 2. Bundesliga 26.02.2016 2:1 2. Bundesliga 12.09.2015 0:3 2. Bundesliga 16.12.2014 2:0

DFB-Pokal: Die Partie des Wochenende

Bis auf Bayern München sind an diesem Wochenende alle Teams im Einsatz. Die Bayern werden ihr Spiel gegen den FC Düren erst im Oktober absolvieren, weil ansonsten die Regenerationsarbeit nach dem Champions-League-Turnier zu kurz gewesen wäre. Bereits gestern spielten der TSV Havelse gegen Mainz 05 und Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC.