DFB-Pokal heute live im TV oder Livestream: So siehst du SC Wiedenbrück gegen SC Paderborn

Der SC Paderborn stieg vergangene Saison aus der Bundesliga ab. Nun wollen die Ostwestfalen mit einem Sieg im DFB-Pokal gegen SC Wiedenbrück in die neue Spielzeit starten. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

SC Wiedenbrück - SC Paderborn: Anstoßzeit und Spielort?

Das Erstrundenspiel des SC Wiedenbrück gegen den SC Paderborn beginnt um 15.30 Uhr am heutigen Sonntag, den 13. September.

Veranstaltungsort des Pokalspiels ist das Ohlendorf Stadion im Heidewald in Gütersloh, das für gewöhnlich die Heimstätte des FC Gütersloh ist. Für das Spiel wären theoretisch 300 Zuschauer zugelassen, der SC Wiedenbrück bot allerdings keine Karten zum freien Verkauf an. Das gesamte Kartenkontingent wurde für Medienvertreter und Ordnungskräfte ausgeschöpft.

© imago images / Revierfoto

DFB-Pokal: So siehst du SC Wiedenbrück - SC Paderborn heute live im TV und Livestream

Statt im Stadion live dabei zu sein, müssen sich die Fans der beiden Teams mit der Übertragung im TV zufrieden geben. Das Spiel des SC Wiedenbrück gegen den SC Paderborn wird ab 15.15 Uhr vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Stefan Hempel kommentiert das Spiel bei Sky Sport 10 HD. Alternativ kann die Partie auch in der Konferenz mit sieben weiteren parallel stattfindenden DFB-Pokalspielen verfolgt werden.

Via Sky Go und Sky Ticket bietet der Pay-TV-Sender zudem auch einen Livestream der Partie an. Sky Go ist dabei das Angebot für bestehende Sky-Kunden, mit Sky Ticket können sich Nicht-Abonnenten einen Tagespass sichern und so das Spiel sehen.

DFB-Pokal: Wiedenbrück gegen Paderborn heute im SPOX-Liveticker

Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr kein Highlight des DFB-Pokals. Jede Partie des Pokals wird von uns live getickert. Hier gelangt Ihr zum Liveticker für das Spiel SC Wiedenbrück - SC Paderborn.

DFB-Pokal: Die Sonntagsspiele der 1. Runde

Neben dem SC Paderborn starten am Sonntag auch Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart in den diesjährigen Pokalwettbewerb.