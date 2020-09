DFB-Pokal heute live im TV und Livestream sehen: FC Rielasingen-Arlen gegen Holstein Kiel

Nord-Süd-Duell im DFB-Pokal: Der 1. FC Rielasingen-Arlen aus der Nähe der Schweizer Grenze fordert in der 1. Runde Holstein Kiel heraus. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel: Anstoßzeit und Austragungsort

Das Spiel zwischen dem 1. FC Rielasingen-Arlen und Holstein Kiel wird um 15.30 Uhr am heutigen Sonntag, den 13. September, ausgetragen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ursprünglich sollte der baden-württembergische Oberligist Gastgeber des Spiels sein. Die Verein einigten sich allerdings auf einen Tausch des Heimrechts. So findet das Spiel vor 500 Zuschauern im Kieler Holstein-Stadion statt. Mit etwa 740 Kilometern Luftlinie zwischen den beiden Städten dürfte der 1. FC Rielasingen-Arlen eine der längsten Anreisen der DFB-Pokal-Geschichte absolvieren.

Der 1. FC Rielasingen-Arlen war bereits vor drei Jahren Teilnehmer am DFB-Pokal. Damals setzte es in der 1. Runde ein 0:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang traf gleich dreifach.

DFB-Pokal: Rielasingen-Arlen gegen Holstein Kiel heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung des Oberligisten und des Zweitligisten auf Sky Sport 11 HD. Um 15.15 begrüßt Euch Kommentator Flo Malburg zur Begegnung. Das Spiel ist außerdem auch in der Konferenz zu sehen.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream des Spiels an. Sky-Kunden können sich das Spiel via Sky Go live ansehen. Solltet Ihr kein Kunde von Sky sein, dann könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Monatspass kaufen.

© imago images / Sportfoto Rudel

Rielasingen-Arlen vs. Holstein Kiel: 1. Runde des DFB-Pokals im SPOX-Liveticker

Wenn Ihr das Nord-Süd-Duell nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, ist der Liveticker von SPOX die richtige Lösung für Euch. Mit dem Liveticker verpasst Ihr kein Highlight aus dem Holstein-Stadion.

DFB-Pokal: Die Spiele der 1. Runde am Sonntag

Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist einer von sechs am DFB-Pokal 2020/21 teilnehmenden Oberligisten.