DFB-Pokal, 1. Runde: FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Ingolstadt trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Hier bekommt Ihr alle Informationen darüber, wie Ihr Ingolstadt vs. Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf: Datum, Uhrzeit und Stadion

Das Duell zwischen Ingolstadt und Düsseldorf wird am heutigen Samstag (12. September) um 18.30 Uhr angepfiffen, gemeinsam mit sieben anderen Partien in der 1. Runde des DFB-Pokals. Das Spiel findet im Audi-Sportpark in Ingolstadt statt.

Die Arena bietet normalerweise bis zu 15.800 Zuschauern Platz, wird heute jedoch aufgrund der Corona-Pandemie keine Fans einlassen.

DFB-Pokal, 1. Runde: Ingolstadt gegen Düsseldorf heute live im TV und Livestream sehen

Die Begegnung FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport 5 & HD. Parallel läuft außerdem bereits ab 14.30 Uhr die Samstags-Konferenz mit Moderatorin Britta Hofmann, bei der Ihr alle Tore und andere spektakuläre Aktionen des Tages sehen könnt.

Das Angebot des Pay-TV-Senders könnt Ihr mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App auch im Livestream empfangen.

DFB-Pokal, 1. Runde: Ingolstadt gegen Düsseldorf heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt nicht auf die Livebilder zugreifen? Kein Problem, mit dem SPOX-Liveticker verpasst Ihr nichts! Der Ticker versorgt euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen zur Partie Ingolstadt gegen Düsseldorf. Alternativ steht euch heute auch ein Konferenz-Ticker mit den drei Parallelspielen um 18.30 Uhr zur Verfügung.

Hier entlang zum Liveticker Ingolstadt - Düsseldorf

Und hier zum heutigen Konferenz-Ticker zur 1. Runde des DFB-Pokals

© imago images / Jan Huebner

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick