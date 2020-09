Die 1. Runde des DFB-Pokals ist mit Ausnahme der Partien von Bayern München und Schalke 04 beendet. Wann die Teams zum nächsten Mal im Wettbewerb aktiv sind, verrät Euch SPOX.

Von den Bundesligisten hat es lediglich Hertha BSC und Arminia Bielefeld in der 1. Runde erwischt. Der Hauptstadtklub verlor nach einem kuriosen Spielverlauf mit 4:5 gegen Eintracht Braunschweig, während der Aufsteiger 0:1 in Essen scheiterte.

DFB-Pokal: Wann findet die 2. Runde statt?

Die zweite Runde des DFB-Pokals soll am 22. und 23. Dezember ausgetragen werden. Die jeweiligen Spiele steigen dann am Dienstag und Mittwoch um 18.30 Uhr sowie um 20.45 Uhr.

Der FC Bayern München trägt seine Erstrundenpartie aufgrund des verspäteten Trainingsstarts durch den Gewinn der Champions League erst am 15. Oktober beim 1. FC Düren aus.

Zudem fehlt Schalke 04 noch ein Gegner, nachdem Türkgücü München den 1. FC Schweinfurt aus der für den 13. September angeleten Partie geklagt hatte. Ein Termin steht noch nicht fest.

DFB-Pokal: Termin der Auslosung der 2. Runde

Aufgrund des schon länger bekannten Termins der Partie des FC Bayern München findet die Auslosung nicht wie üblich am ersten Sonntag nach der vorherigen Runde, sondern erst am 18. Oktober statt. Los geht's planmäßig um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Warum? Der Sieger der Begegnung muss entweder dem Topf mit den Profis (FC Bayern) oder dem Amateurtopf (Düren) zugewiesen werden. Selbiges gilt für die noch unbekannte Ansetzung der Erstrundenbegegnung des FC Schalke 04.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 1. Runde im Überblick

14 der 18 Bundesligisten haben sich bereits für die zweite Runde qualifiziert. Bei den Zweitligisten gab es etwas mehr Überraschungen - eine Übersicht der Ergebnisse:

Datum Heim Gast Ergebnis 11. September TSV Havelse FSV Mainz 05 1:5 11. September Eintracht Braunschweig Hertha BSC 5:4 12. September 1. FC Nürnberg RB Leipzig 0:3 12. September SV Todesfelde VfL Osnabrück 0:1 12. September TSV 1860 München Eintracht Frankfurt 1:2 12. September Eintracht Celle FC Augsburg 0:7 12. September FC Engers 07 VfL Bochum 0:3 12. September Union Fürstenwalde VfL Wolfsburg 1:4 12. September FC Oberneuland Borussia Mönchengladbach 0:8 12. September RSV Meinerzhagen SpVgg Greuther Fürth 1:6 n.V. 12. September VSG Altglienicke 1. FC Köln 0:6 12. September SSV Ulm 1846 Erzgebirge Aue 2:0 12. September FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf 0:1 12. September Karlsruher SC Union Berlin 0:1 n.V. 12. September Carl Zeiss Jena Werder Bremen 0:2 13. September Chemnitzer FC TSG Hoffenheim 2:3 n.V. 13. September 1. FC Rielasingen-Arlen Holstein Kiel 1:7 13. September Hansa Rostock VfB Stuttgart 0:1 13. September TSV Steinbach Haiger SV Sandhausen 1:2 13. September SV 07 Elversberg FC St. Pauli 4:2 13. September Eintracht Norderstedt Bayer Leverkusen 0:7 13. September 1. FC Kaiserslautern Jahn Regensburg 3:4 n.E. 13. September SC Wiedenbrück SC Paderborn 0:5 13. September SV Wehen Wiesbaden 1. FC Heidenheim 1:0 13. September Waldhof Mannheim SC Freiburg 1:2 13. September 1. FC Magdeburg SV Darmstadt 98 2:3 n.V. 14. September Dynamo Dresden Hamburger SV 4:1 14. September Würzburger Kickers Hannover 96 2:3 14. September Rot Weiss Essen Arminia Bielefeld 1:0 14. September MSV Duisburg Borussia Dortmund 0:5 15. Oktober 1. FC Düren FC Bayern München - unbekannt 1. FC Schweinfurt / Türkgücü München Schalke 04 -

DFB-Pokal live im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte an allen Spielen des DFB-Pokals. Zudem werden neun Partien bei der ARD und vier Begegnungen von Sport 1 gezeigt.

Welche Partien letzlich im Free-TV gezeigt werden, geben die jeweiligen Sender rechtzeitig nach den Auslosungen bekannt.

DFB-Pokal: Der Zeitplan