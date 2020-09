MSV Duisburg - BVB: DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Pflichtspielauftakt für den BVB! In der 1. Runde des DFB-Pokals muss Borussia Dortmund gegen den MSV Duisburg ran. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

MSV Duisburg - BVB: Wann und wo findet das Spiel statt?

Austragungsort der Partie ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Das Stadion bietet eigentlich Platz für 31.500 Zuschauer, beim heutigen Spiel können allerdings nur 300 Fans auf den Tribünen sein.

Anstoßzeit ist um 20.45 Uhr, womit die Partie das drittletzte Spiel der ersten Pokalrunde ist. Das Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Düren wird am 15. Oktober ausgetragen, der Termin der Schalker Begegnung gegen einen Vertreter des Bayerischen Fußballverbands ist bisher noch nicht genau festgelegt.

MSV Duisburg vs. Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem BVB wird sowohl im Free- als auch im Pay-TV übertragen. Die ARD zeigt das Pokalspiel ab 20.15 Uhr im Ersten. Folgendes Team begleitet Euch durch die Partie:

Moderatorin: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Reporter: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Thomas Broich

Das Spiel wird von der ARD zusätzlich auch im kostenlosen Livestream auf sportschau.de übertragen.

Außerdem überträgt Sky das Erstrundenspiel. Der Pay-TV-Sender beginnt um 20.30 Uhr mit der Übertragung, Kommentator der Partie ist Wolff Fuss.

Auch Sky zeigt das Spiel im Livestream: Sky-Kunden können das Spiel in der Sky-Go-App sehen. Solltet Ihr kein Kunde des Pay-TV-Anbieters sein, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen monatlichen Zugang kaufen, um das Spiel so bei Sky zu sehen.

DFB-Pokal: Duisburg - BVB im SPOX-Liveticker

Solltet Ihr das Spiel nicht im TV oder Livestream sehen können, ist der SPOX-Liveticker die richtige Anlaufstelle für Euch. SPOX tickert jedes Spiel des DFB-Spiels live, so auch die Partie des MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund.

BVB: Die besten Rückrundentorjäger in der Geschichte von Borussia Dortmund © imago images 1/31 Bei den besten Hinrundentorjägern der BVB-Geschichte landete eine Klublegende auf dem ersten Platz. In der Rückrunde werden die Karten aber neu gemischt: Wo landen, Lewy, Auba, Reus und Co.? Die Top 30 im Überblick. © imago images / Team 2 2/31 Platz 27: MARIO GÖTZE (beim BVB von 2009 bis 2013 und von 2016 bis 2020) - 16 Tore © imago images / Uwe Kraft 3/31 Platz 27: JAKUB BLASZCZYKOWSKI (beim BVB von 2007 bis 2015) - 16 Tore © imago images / Kicker/Liedel 4/31 Platz 27: BERND KLOTZ (beim BVB von 1981 bis 1984) - 16 Tore © imago images / Kicker/Metelmann 5/31 Platz 27: FRANZ BRUNGS (beim BVB von 1963 bis 1965) - 16 Tore © imago images / Horstmüller 6/31 Platz 24: WERNER WEIST (beim BVB von 1968 bis 1971) - 17 Tore © imago images / Horstmüller 7/31 Platz 24: JÜRGEN SCHÜTZ (beim BVB von 1959 bis 1963) - 17 Tore © imago images / Kicker/Metelmann 8/31 Platz 24: SIGFRIED HELD (beim BVB von 1965 bis 1971 und von 1977 bis 1979) - 17 Tore © imago images / Kicker/Liedel 9/31 Platz 19: JÜRGEN WEGMANN (beim BVB von 1984 bis 1986 und von 1989 bis 1992) - 18 Tore © imago images / WEREK 10/31 Platz 19: MARCEL RADUCANU (beim BVB von 1982 bis 1988) - 18 Tore © imago images / Horstmüller 11/31 Platz 19: WILLI NEUBERGER (beim BVB von 1966 bis 1971) - 18 Tore © imago images / Laci Perenyi 12/31 Platz 19: NORBERT DICKEL (beim BVB von 1986 bis 1990) - 18 Tore © imago images / Kicker/Liedel 13/31 Platz 19: RÜDIGER ABRAMCZIK (beim BVB von 1980 bis 1983) - 18 Tore © imago images / Kicker/Liedel 14/31 Platz 16: MICHAEL RUMMENIGGE (beim BVB von 1988 bis 1993) - 20 Tore © imago images / WEREK 15/31 Platz 16: FRANK MILL (beim BVB von 1986 bis 1994) - 20 Tore © imago images / Team 2 16/31 Platz 16: EWERTHON (beim BVB von 2001 bis 2005) - 20 Tore © imago images / eu-images 17/31 Platz 14: SHINJI KAGAWA (beim BVB von 2010 bis 2012 und von 2014 bis 2019) - 21 Tore © imago images / Horstmüller 18/31 Platz 14: FRIEDHELM KONIETZKA (beim BVB von 1958 bis 1965) - 21 Tore © imago images / Contrast 19/31 Platz 13: LUCAS BARRIOS (beim BVB von 2009 bis 2012) - 23 Tore © imago images / Team 2 20/31 Platz 11: ALEXANDER FREI (beim BVB von 2006 bis 2009) - 24 Tore © imago images / Wienold 21/31 Platz 11: LARS RICKEN (beim BVB von 1993 bis 2007) - 24 Tore © imago images / Werner Otto 22/31 Platz 10: REINHOLD WOSAB (beim BVB von 1962 bis 1971) - 31 Tore © imago images / Rust 23/31 Platz 9: JAN KOLLER (beim BVB von 2001 bis 2006) - 32 Tore © imago images / Team 2 24/31 Platz 8: ANDREAS MÖLLER (beim BVB von 1988 bis 1990 und von 1994 bis 2000) - 34 Tore © imago images / Team 2 25/31 Platz 7: ROBERT LEWANDOWSKI (beim BVB von 2010 bis 2014) - 36 Tore © imago images / Sven Simon 26/31 Platz 6: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (beim BVB von 2010 bis 2014) - 37 Tore © imago images / Sven Simon 27/31 Platz 5: MARCO REUS (seit 2012 beim BVB ) - 45 Tore © imago images / Team 2 28/31 Platz 4: STEPHANE CHAPUISAT (beim BVB von 1991 bis 1999) - 52 Tore © imago images / Rust 29/31 Platz 3: LOTHAR EMMERICH (beim BVB von 1960 bis 1969) - 56 Tore © imago images / Sven Simon 30/31 Platz 2: MANFRED BURGSMÜLLER (beim BVB von 1976 bis 1983) - 59 Tore © imago images / Team 2 31/31 Platz 1: MICHAEL ZORC (beim BVB von 1981 bis 1998) - 76 Tore

BVB - Duisburg: Die letzten Begegnungen

Die letzte Begegnung der beiden Mannschaften liegt bereits zwölf Jahre zurück. Damals gab es beim Heimspiel der Duisburger ein 3:3-Unentschieden zum Rückrundenauftakt der Bundesliga-Saison 2007/08.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 2. Februar 2008 Bundesliga MSV Duisburg Borussia Dortmund 3:3 12. August 2007 Bundesliga Borussia Dortmund MSV Duisburg 1:3 7. Februar 2006 Bundesliga Borussia Dortmund MSV Duisburg 2:0 28. August 2005 Bundesliga MSV Duisburg Borussia Dortmund 1:1 15. April 2000 Bundesliga MSV Duisburg Borussia Dortmund 2:2

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele

Neben dem Spiel des BVBs gegen den MSV Duisburg werden heute noch drei weitere Zweitrundenteilnehmer im DFB-Pokal ermittelt.