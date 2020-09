DFB-Pokal, 1. Runde: 1. FC Kaiserslautern gegen Jahn Regensburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal steht in der ersten Runde das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Jahn Regensburg an. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie zwischen dem Zweit- und Drittligisten heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

DFB-Pokal, 1. FC Kaiserslautern gegen Jahn Regensburg: Datum, Anstoß, Austragungsort

Die Partie zwischen den Roten Teufeln und dem Jahn aus Regensburg steigt am heutigen Sonntag (13. Oktober) um 15.30 Uhr. Gleichzeitig finden acht weitere Spiele statt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Gespielt wird im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, Fans sind keine zugelassen.

Datum Anpfiff Heim Gast Sonntag, 13. September 15.30 Uhr Chemnitzer FC TSG Hoffenheim Sonntag, 13. September 15.30 Uhr TSV Steinbach Haiger SV Sandhausen Sonntag, 13. September 15.30 Uhr SV Elversberg FC St. Pauli Sonntag, 13. September 15.30 Uhr Eintracht Norderstedt Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 13. September 15.30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 FC Schalke 04 Sonntag, 13. September 15.30 Uhr SC Wiedenbrück SC Paderborn 07 Sonntag, 13. September 15.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Jahn Regensburg Sonntag, 13. September 15.30 Uhr 1. FC Rielasingen-Arlen Holstein Kiel Sonntag, 13. September 15.30 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart Sonntag, 13. September 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg SV Darmstadt 98 Sonntag, 13. September 18.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1. FC Heidenheim Sonntag, 13. September 18.30 Uhr SV Waldhof Mannheim SC Freiburg

© imago images / Passion2Press

DFB-Pokal, 1. Runde: 1. FC Kaiserslautern gegen Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream

Im Free-TV läuft die Partie zwischen Kaiserslautern und Regensburg nicht, für die Übertragung ist der Pay-TV-Sender Sky zuständig.

Torsten Kunde erwartet Euch als Kommentator des Einzelspiels ab 15.15 Uhr auf Sky Sport 9 HD, alternativ bietet Sky auch eine Konferenzschaltung an. Dort beginnt bereits um 14.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD die Vorberichterstattung.

Zusätzlich zu der TV-Übertragung könnte ihr Lautern - Regensburg auch im Livestream verfolgen, hier bietet Sky die zwei Möglichkeiten Sky Go und Sky Ticket an.

1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg heute live im Liveticker

Wer nicht auf die Livebilder des Pay-TV-Anbieters zurückgreifen möchte, kann die Partie auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr kein Tor und keine wichtige Szene.

Hier geht's zum Liveticker!

DFB-Pokal: Kaiserslautern ohne Heimsieg gegen Regensburg

Kaiserslautern will heute Abend zusehen, dass es seine Bilanz gegen die Regensburger aufpoliert und endlich den ersten Heimsieg einfährt.

Viermal trafen die beiden Klubs in ihrer Geschichte jedoch erst aufeinander, jedes Mal in Liga zwei. Dabei gab es am Betzenberg zwei Unentschieden, in Regensburg konnte sich jedes Team einmal mit 3:1 durchsetzen.