Tag der Amateure - Landespokal-Finals: Alle Spiele und Ergebnisse im Liveticker

Beim heutigen Tag der Amateure stehen insgesamt 19 Landespokal-Endspiele auf dem Programm. Wer erfüllt sich den großen Traum und darf im DFB-Pokal antreten? SPOX begleitet den Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tag der Amateure heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

In diesem Jahr werden 19 von 21 Landespokalendspielen am Finaltag ausgetragen. Das Endspiel des Bayerischen Fußball-Verbands kann erst am 5. September ausgetragen werden, da erst ab dem 1. September der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen werden darf. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat den Wettbewerb nach Gesprächen mit den vier Halbfinalisten abgebrochen und den 1. FC Magdeburg als Starter benannt.

Vor Beginn:

Alle Sieger der heutigen Final-Partien dürfen an der ersten Runde im DFB-Pokal (11. bis 14. September) teilnehmen. Darüberhinaus erhalten alle Teilnehmer eine Startprämie in Höhe von 175.500 Euro.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker. Der Tag der Amateure beginnt heute um 14.45 Uhr.

Tag der Amateure im TV und Livestream sehen

Den Tag der Amateure könnt Ihr in der ARD sehen. Das erste deutsche Fernsehen startet die Übertragung um 14.30 Uhr und bleibt bis 19.55 Uhr auf Sendung. Moderatorin wird Julia Scharf sein.

Ihr könnt das Ganze aber auch via ARD-Livestream sehen. Hier geht es dafür entlang.

Tag der Amateure: Alle Partien im Überblick

Uhrzeit Verband Partie DFB-Pokal-Gegner 14.45 Uhr Brandenburg FSV Union Fürstenwalde - SV Babelsberg VfL Wolfsburg 14.45 Uhr Hamburg Eintracht Norderstedt - TSV Sasel Bayer Leverkusen 14.45 Uhr Niederrhein Rot-Weiss Essen - 1. FC Kleve Arminia Bielefeld 14.45 Uhr Rheinland FC Karbach - FV Engers 07 VfL Bochum 14.45 Uhr Sachsen FC Eilenburg - Chemnitzer FC TSG Hoffenheim 14.45 Uhr Südbaden 1. FC Rielasingen-Arlen - SV Oberachern Holstein Kiel 14.45 Uhr Thüringen FSV Martinroda - FC Carl Zeiss Jena Werder Bremen 14.45 Uhr Württemberg TSG Balingen - SSV Ulm Erzgebirge Aue 16.45 Uhr Baden FC Nöttingen - SV Waldhof Mannheim SC Freiburg 16.45 Uhr Berlin Viktoria Berlin - VSG Altglienicke 1. FC Köln 16.45 Uhr Mecklenburg-Vorpommern FC Hansa Rostock - Torgelower FC Greif VfB Stuttgart 16.45 Uhr Mittelrhein 1. FC Düren - Alemannia Aachen FC Bayern München 16.45 Uhr Saarland FC Homburg - SV Elversberg FC St. Pauli 16.45 Uhr Schleswig-Holstein SV Todesfelde - VfB Lübeck VfL Osnabrück 16.45 Uhr Südwest 1. FC Kaiserslautern - SV Alemannia Waldalgesheim Jahn Regensburg 16.50 Uhr Hessen FSV Frankfurt - TSV Steinbach SV Sandhausen 17.45 Uhr Bremen Blumenthaler SV - FC Oberneuland Borussia Mönchengladbach 17.45 Uhr Niedersachsen MTV Gifhorn - MTV Eintracht Celle FSV Mainz 05 17.45 Uhr Westfalen RSV Meinerzhagen - SV Schermbeck SC Paderborn

*Der Gewinner des Bayrischen Pokals wird erst am 5. September ermittelt. Der Sieger wird auf Schalke 04 treffen.