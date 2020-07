DFB-Pokal, Auslosung: Termin und Daten

Die 1. Runde des DFB-Pokals der Saison 2020/21 wird am kommenden Sonntag, den 26. Juli, ausgelost. Wir verraten Euch alles Wichtige zur Ziehung der ersten Hauptrunde und geben einen Überblick über die wichtigsten Infos des Pokalwettbewerbs.

DFB-Pokal 2020/2021, Auslosung der 1. Runde: Ort, Termin, Losfee

Die 32 Begegnungen der 1. Runde des DFB-Pokalwettbewerbs werden am Sonntagabend um 18.30 Uhr ausgelost. Prominente Gäste bei der Auslosung am 26. Juli sind DFB-Präsident Fritz Keller und sein Vizepräsident Peter Frymuth. Keller und die Stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich werden die Ziehung vornehmen.

Ausgelost wird nicht wie zuletzt üblich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, sondern im ARD-Studio in Köln. Aufgrund der Corona-Pandemie werden keine Zuschauer vor Ort sein.

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Hauptrunde live im TV und Livestream sehen

Das Erste zeigt die komplette Auslosung am Sonntag live im TV und Livestream. Die Übertragung in der ARD beginnt um 18.30 Uhr, durch die Sendung wird Moderatorin Jessy Welmer führen. Die Länge der Sendung beträgt 50 Minuten, sie wird also um 19.20 Uhr beendet sein.

Ihr könnt die Auslosung der Paarungen nicht nur im Fernsehen verfolgen, sondern auch im ARD-Livestream. Dieser beginnt ebenfalls um 18.30 Uhr. Hier geht es zum Stream.

© imago images/Poolfoto

DFB-Pokal: Die Auslosung der 1. Runde im Liveticker

Solltet Ihr weder auf einen Fernseher, noch auf den Livestream zurückgreifen können, bietet Euch SPOX einen Liveticker der Auslosung an, mit dem Ihr keine einzige Paarung verpasst.

DFB-Pokal, Auslosung 1. Hauptrunde: Daten und Fakten

Es handelt sich um die insgesamt 78. Austragung des DFB-Pokalwettbewerbs. Zum ersten Mal wurde der Pokal 1935, damals noch unter dem Namen Tschammer-Pokal, ausgespielt.

Rekordsieger ist der FC Bayern München. Die Bayern konnten den Pokal in der Saison 2019/20 zum insgesamt 20. Mal gewinnen.

Der Pokalsieger erhält in der folgenden Saison einen Startplatz in der Gruppenphase der Europa League. Hat er sich ohnehin bereits qualifiziert, rückt stattdessen der Bundesliga-Siebte nach.

DFB-Pokal: Diese Teams haben sich qualifiziert

64 Mannschaften nehmen an der ersten Pokalrunde teil. Dazu gehören alle 36 Teams der 1. und 2. Bundesliga sowie die vier besten Drittligisten. Ausgeschlossen ist Drittligameister Bayern München II: Es dürfen keine zwei Mannschaften eines Klubs teilnehmen.

Die übrigen Teilnehmer qualifizieren sich über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände. Diese werden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr erst am 22. August ermittelt, deshalb kommen in der Auslosung Platzhalter zum Einsatz. Lediglich der 1. FC Magdeburg hat sich bislang aus Sachsen qualifiziert.

DFB-Pokal: Alle Teilnehmer der 1. Hauptrunde

Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga Vertreter der Landesverbände FC Bayern München Arminia Bielefeld Würzburger Kickers Baden Borussia Dortmund VfB Stuttgart Eintracht Braunschweig Bayern RB Leipzig FC Heidenheim FC Ingolstadt Brandenburg Bayer Leverkusen Hamburger SV MSV Duisburg Bremen Borussia Mönchengladbach Darmstadt 98 1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt) Hamburg VfL Wolfsburg Hannover 96 Hessen TSG Hoffenheim Erzgebirge Aue Mecklenburg-Vorpommern FC Schalke 04 VfL Bochum Mittelrhein SC Freiburg Greuther Fürth Niederrhein Eintracht Frankfurt SV Sandhausen Niedersachsen FC Augsburg Holstein Kiel Rheinland FSV Mainz 05 SSV Jahn Regensburg Sachsen Hertha BSC VfL Osnabrück Saarland Union Berlin FC St. Pauli Schlesweig-Holstein Werder Bremen Karlsruher SC Südbaden 1. FC Köln 1. FC Nürnberg Südwest Fortuna Düsseldorf Wehen Wiesbaden Thüringen SC Paderborn Dynamo Dresden Westfalen Württemberg

DFB-Pokal: Die Termine aller Pokalrunden der Saison 2020/21

Am 11. September startet der diesjährige Pokal mit der 1. Hauptrunde. Das Endspiel wird diesmal nicht an einem Samstag, sondern an einem Donnerstag (Christi Himmelfahrt) ausgetragen.