DFB-Pokal: So könnt ihr das Halbfinale live im TV und Livestream sehen

In der kommenden Woche stehen beide Halbfinals der diesjährigen DFB-Pokal-Saison an. Wo Ihr diese im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

DFB-Pokal: Die Halbfinals im Überblick

Noch vier Mannschaften sind im Wettbewerb. Überraschungs-Halbfinalist 1. FC Saarbrücken trifft am Dienstag, den 9. Juni, auf Bayer Leverkusen. Einen Tag später, am 10. Juni, empfängt Rekordsieger FC Bayern dann die Eintracht aus Frankfurt.

Datum Uhrzeit Heim Gast 09.06.2020 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken Bayer Leverkusen 10.06.2020 20.45 Uhr FC Bayern München Eintracht Frankfurt

© imago images

DFB-Pokal, Halbfinale: Die Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans. Beide Halbfinals der diesjährigen DFB-Pokal-Saison werden im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt am Dienstag Saarbrücken gegen Leverkusen und am Mittwoch das Aufeinandertreffen zwischen den Bayern und Frankfurt in voller Länge. Ab 20.15 Uhr starten die Vorberichte. Auch einen Livestream wird es geben.

Auch der Pay-TV-Sender Sky Sport überträgt live und in voller Länge. Dort beginnt die Übertragung schon um 19.45 Uhr. Ein Livestream wird via SkyGo angeboten.

DFB-Pokal: Das Halbfinale im SPOX-Liveticker

Selbstverständlich werden auch wir bei SPOX Euch mit den Highlights aus den Stadien versorgen. In unseren Livetickern verpasst Ihr nichts.

DFB-Pokal, Halbfinale: Der bisherige Weg der Teams

1. FC Saarbrücken

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 11. August 2019 1. Runde Saarbrücken 3:2 (0:0) SSV Jahn Regensburg 29. Oktober 2019 2. Runde Saarbrücken 3:2 (0:0) 1. FC Köln 5. Februar 2020 Achtelfinale Saarbrücken 5:3 n.E. Karlsruher SC 3. März 2020 Viertelfinale Saarbrücken 8:7 n.E Fortuna Düsseldorf 9. Juni 2020 Halbfinale Saarbrücken 20:45 Uhr Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 10. August 2019 1. Runde Alemannia Aachen 1:4 Leverkusen 29. Oktober 2019 2. Runde Leverkusen 1:0 SC Paderborn 5. Februar 2020 Achtelfinale Leverkusen 4:3 Borussia Dortmund 4. März 2020 Viertelfinale Leverkusen 3:1 Union Berlin 9. Juni 2020 Halbfinale Saarbrücken 20:45 Uhr Bayer Leverkusen

FC Bayern München

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 12. August 2019 1. Runde Energie Cottbus 1:3 FC Bayern 29. Oktober 2019 2. Runde VfL Bochum 1:2 FC Bayern 5. Februar 2020 Achtelfinale FC Bayern 4:3 TSG Hoffenheim 3. März 2020 Viertelfinale FC Schalke 04 0:1 FC Bayern 10. Juni 2020 Halbfinale FC Bayern 20:45 Uhr Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt