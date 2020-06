DFB-Pokal-Finale: Termin, Datum, Anpfiff, Übertragung

Wann findet das DFB-Pokalfinale 2020 statt? Die Antwort und alle weiteren Infos, beispielsweise zur TV-Übertragung, bekommt Ihr hier.

Wie der DFB jüngst bekanntgab, muss das Finale gänzlich ohne Zuschauer auskommen.

DFB-Pokal 2019/20: Wer hat es bis ins Finale geschafft?

Im diesjährigen Duell um den DFB-Pokal stehen sich der FC Bayern München und Bayer Leverkusen gegenüber.

Beide setzten sich in den bereits als Geisterspiele ausgetragenen Halbfinals durch. Während der FC Bayern Eintracht Frankfurt besiegte, führte der Weg der Werkself über Regionalligist Saarbrücken nach Berlin.

Auch in der Bundesliga gab es das Duell zwischen Bayer und Bayern erst kürzlich, dabei setzten sich die Münchner mit 4:2 in Leverkusen durch.

DFB-Pokalfinale: Termin, Datum, Anpfiff

Termin für das diesjährige Finale ist Samstag, der 4. Juli. Wann die Partie angepfiffen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Austragungsort wird wie gewohnt das Berliner Olympiastadion sein.

Darum findet das DFB-Pokalfinale ohne Zuschauer statt

Dass Fußballspiele ohne Zuschauer auskommen müssen, ist mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Bei einem Finale allerdings könnte es doch eine Ausnahme geben?

So hatte es sich zumindest der DFB vorgestellt und beim Berliner Senat beantragt, pro Klub 5000 Zuschauer zuzulassen.

Dieser Antrag allerdings wurde abgelehnt, da in Berlin aktuell maximal Großveranstaltungen mit 1000 Zuschauern zugelassen sind. Auf einen weiteren Antrag auf Zulassung einer geringeren Zuschauermenge verzichtete der DFB, da von den 1000 erlaubten Personen 495 der Vereine, der Organisatoren und vom Veranstalter (u.a. Funktionsträger) abgezogen werden müssten und so auch durch die weitere Verkleinerung des Kontingents durch beispielsweise Sicherheitspersonal keine relevante Zahl an Plätzen mehr für Fans übrig bliebe.

Eine Verschiebung des Finals kam laut DFB ebenfalls nicht in Frage, da sonst Kollisionen mit den Rahmenterminkalendern der UEFA und FIFA entstehen könnten.

DFB-Pokal, Finale 2020: Übertragung im TV und Livestream

Livebilder der Partie gibt es in diesem Jahr sowohl bei Sky als auch in der ARD.

Während Sky seine Bilder wie gewohnt hinter der Bezahlschranke zeigt, könnte Ihr das Spiel in der öffentlich-rechtlichen ARD kostenfrei im Free-TV verfolgen.

Beide Sender bieten Euch auch die Möglichkeit, die 90 Minuten per Stream zu verfolgen. Dies geht entweder mit SkyGo (für Sky-Kunden per App abrufbar), mit einem Sky Ticket oder im Livestream der ARD.

FC Bayern München und Bayer Leverkusen: Die Wege ins Finale

FC Bayern München

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 12. August 2019 1. Runde Energie Cottbus 1:3 FC Bayern 29. Oktober 2019 2. Runde VfL Bochum 1:2 FC Bayern 5. Februar 2020 Achtelfinale FC Bayern 4:3 TSG Hoffenheim 3. März 2020 Viertelfinale FC Schalke 04 0:1 FC Bayern 10. Juni 2020 Halbfinale FC Bayern 2:1 Eintracht Frankfurt

Bayer 04 Leverkusen