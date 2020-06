FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal-Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Meisterschaft ist so gut wie unter Dach und Fach, jetzt peilt der FC Bayern den zweiten Titel in der Corona-Saison an. Dafür muss aber im DFB-Pokal-Halbfinale erst einmal die Hürde Eintracht Frankfurt genommen werden. Die Infos, wo Ihr die Partie im TV, Livetsream und Liveticker verfolgen könnt, findet Ihr hier.

DFB-Pokal - FC Bayern gegen Frankfurt: Ort, Termin, Anpfiff

Die Auslosung nach dem Viertelfinale des DFB-Pokal Anfang März ergab, dass der FC Bayern im Halbfinale ein Heimspiel hat. Als Gegner wurde den Münchnern Eintracht Frankfurt zugelost.

Ursprünglich wäre die Vorschlussrunde am 21. und 22. April ausgetragen worden. Nach der Corona-bedingten Saisonunterbrechung wurde die Partie auf den 10. Juni terminiert. Das Finale soll am 4. Juli steigen.

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Datum: 10. Juni 2020

10. Juni 2020 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz Arena

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV

Das Halbfinale das DFB-Pokal wird komplett im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt. Am Mittwoch zeichnet sich die ARD für die Übertragung des Spiels zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt verantwortlich.

Das Erste geht ab 20.15 Uhr auf Sendung. Moderator Matthias Opdenhövel begrüßt Euch dann zusammen mit Experte Mehmet Scholl zur Vorberichterstattung. Tom Bartels wird als Kommentator fungieren.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt heute im Pay-TV und Livestream

Neben der ARD hält auch Sky die Übertragungsrechte an der Partie. Beim Pay-TV-Sender werdet Ihr ab 19.45 Uhr auf das Spiel eingestimmt. Die Partie läuft auf Sky Sport 2 & HD.

Zudem besteht wie immer die Möglichkeit, einen Livestream abzurufen. Bei Sky ist dieser kostenpflichtig - entweder mit der "Sky Go"-App oder mit dem Sky Ticket.

Kostenlos abrufen könnt Ihr dagegen den Livestream der ARD auf sportschau.de.

FC Bayern gegen Frankfurt: DFB-Pokal-Halbfinale im Liveticker

Selbstverständlich bleibt Ihr bei SPOX auch immer up-to-date in Sachen DFB-Pokal. Wir tickern beide Halbfinalspiele ausführlich live.

Hier geht es zum Liveticker zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt.

DFB-Pokal, Halbfinale: Der bisherige Weg der Teams

Der FC Bayern stand in dieser Saison schon kurz vor dem Aus in der zweiten Runde gegen den VfL Bochum. Die SGE hatte in Runde eins ein wenig Mühe mit Waldhof Mannheim. Im Achtelfinale schaltete das Team von Trainer Adi Hütter RB Leipzig aus.

FC Bayern München

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 12. August 2019 1. Runde Energie Cottbus 1:3 FC Bayern 29. Oktober 2019 2. Runde VfL Bochum 1:2 FC Bayern 5. Februar 2020 Achtelfinale FC Bayern 4:3 TSG Hoffenheim 3. März 2020 Viertelfinale FC Schalke 04 0:1 FC Bayern 10. Juni 2020 Halbfinale FC Bayern 20:45 Uhr Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 11. August 2019 1. Runde SV Waldhof Mannheim 3:5 Frankfurt 30. Oktober 2019 2. Runde FC St. Pauli 1:2 Frankfurt 4. Februar 2020 Achtelfinale Frankfurt 3:1 RB Leipzig 4. März 2020 Viertelfinale Frankfurt 2:0 Werder Bremen 10. Juni 2020 Halbfinale FC Bayern 20:45 Uhr Frankfurt

FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Toure, Kohr, Rode, Chandler - Kamada, Gacinovic - Dost

FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Die Duelle im DFB-Pokal

Die vergangenen Aufeinandertreffen der beiden Teams waren meist spektakulär. Beim 1:5 in Frankfurt in der Hinrunde fügte die SGE den Münchnern eine empfindsame Niederlage in der Bundesliga zu. Infolgedessen musste Trainer Niko Kovac beim FC Bayern seinen Hut nehmen. In der Rückrunde rächte sich der FCB mit einem 5:2-Sieg gegen Frankfurt.

Im Mai 2019 dagegen feierten Arjen Robben und Franck Ribery einen perfekten Abschied von der Bundesliga-Bühne. Beim 5:1-Heimsieg am 34. Spieltag der Saison 2018/19 machte der FC Bayern obendrein die siebte Meisterschaft in Folge perfekt.

Das letzte Duell im DFB-Pokal war für den FCB dagegen Schmerzhaft. Im Mai 2018 verlor der Rekordtitelträger das Finale gegen Frankfurt mit 1:3.