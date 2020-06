DFB-Pokal-Finale, FC Bayern - Bayer Leverkusen: Ort, Datum, TV-Übertragung

Das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen steht an. Wann und wo es stattfindet und wie Ihr es im TV und Livestream verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Wann und Wo das findet DFB-Pokal-Finale statt?

Das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen findet am kommenden Samstag, den 04. Juli, statt. Austragungsort ist das Olympiastadion in Berlin. Anstoß ist um 20 Uhr. Es ist das erste DFB-Pokal-Finale, das ohne Zuschauer ausgetragen wird.

Wer überträgt das DFB-Pokal-Finale live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für Fußball-Fans! Das DFB-Pokal-Finale wird erneut im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt das Spiel live und in voller Länge. Über die Webseite der Sportschau oder in der Sportschau-App lässt sich das Spiel auch von unterwegs per Livestream verfolgen.

Neben der ARD überträgt auch Sky das DFB-Pokal-Finale live. Beim Sender Sky Sport 1 HD könnt Ihr das Spiel sehen. Zudem könnt Ihr das DFB-Pokal-Finale über die Streaming-Portale SkyGo und SkyTicket verfolgen.

DFB-Pokal: FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen im Liveticker

Für diejenigen, die kein Zugriff auf das Bewegtbild haben, bietet SPOX einen kostenlosen Liveticker zum Spiel. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker des DFB-Pokal-Finals Bayern München - Bayer Leverkusen.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangen Jahre

In den vergangenen zehn Jahren gewann der FC Bayern München fünfmal den DFB-Pokal. Holen die Bayern am Samstag nach der Meisterschaft den nächsten Titel?