DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung heute live?

Der 1. FC Saarbrücken steht nach einem spektakulären Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf im Halbfinale des DFB-Pokals. Die anderen Teilnehmer sind der FC Bayern, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Wann, wie und wo Ihr die Auslosung der Paarungen für das Halbfinale live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Auslosung der Halbfinalpaarungen des DFB-Pokals: Uhrzeit, Ort, Losfee

Die Halbfinalpaarungen des DFB-Pokals werden heute, Sonntag den 8. März, um 18 Uhr festgelegt. Die Ziehung findet wie die vorangegangenen Ziehungen der laufenden Saison 2019/20 im Fußballmuseum in Dortmund statt. Nationaltorhüterin Almuth Schult wird als Losfee fungieren.

DFB-Pokal, Halbfinale: Die Auslosung heute live im TV und Livestream

Die Live-Berichterstattung aus Dortmund wird frei empfänglich zur Verfügung stehen. Die ARD zeigt die Auslosung der Paarungen für das Halbfinale des DFB-Pokals live und in voller Länge in der Sportschau ab 18 Uhr.

Die Sportschau kann auch im Livestream mitverfolgt werden.

© getty

Auslosung des DFB-Pokals heute im Liveticker

Alternativ könnt ihr die Veranstaltung auch von Anfang bis Ende im SPOX-Liveticker verfolgen. Dort verpasst ihr keine Details aus Dortmund.

Hier entlang zum Liveticker der Auslosung

DFB-Pokal: Die Halbfinalpartien

Die Spiele werden am 21. und 22. April 2020 stattfinden. Somit wird jeweils am Dienstag- und am Mittwochabend um 20.45 Uhr ein Finalteilnehmer ermittelt.

DFB-Pokal, Halbfinale: Der Modus der Auslosung

Wie bei den Ziehungen des Achtel- und Viertelfinals wird es nur einen Lostopf geben. Die Mannschaft, deren Kugel zuerst gezogen wird, darf das Spiel im heimischen Stadion austragen.

Eine Außnahme gibt es jedoch. Viertligist 1. FC Saarbrücken wird unabhängig von der Reihenfolge der Ziehung den Heimvorteil genießen. Die genauen Termine für die Halbfinalspiele werden innerhalb der übernächsten Woche verkündet.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre

Der FC Bayern München könnte zum vierten Mal in fünf Jahren in das Finale einziehen. Der einzige andere Verein, der in diesem Zeitraum mehrmals das Finale erreichen konnte, war Borussia Dortmund. Mit Eintracht Frankfurt ist noch ein weiterer Pokalsieger der letzten fünf Jahre im Rennen. Die SGE hat die Bayern im Mai 2018 mit 3:1 bezwungen. Matchwinner war der Kroate Ante Rebic, der zwei Tore (11./82.) für die Mannschaft vom Main erzielte.