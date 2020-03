Wann findet das DFB-Pokal-Finale statt? Termin, Datum, Ort

In dieser Woche findet das Viertelfinale im DFB-Pokal statt. Wir blicken aber schon nach vorne und zeigen Euch, wann und wo das Finale 2020 stattfindet.

Nur noch acht Mannschaften sind im DFB-Pokal vertreten und haben große Hoffnungen, es bis ins Finale des seit 1935 stattfindenden Wettbewerbs zu schaffen.

DFB-Pokal: Wann und wo findet das Finale statt?

Seit 1985 wird das Finale des deutschen Pokalwettbewerbs am selben Ort ausgetragen: Das Berliner Olympiastadion. Rund 75.000 Zuschauer werden live vor Ort sein.

Angesetzt ist die Partie in dieser Saison für Samstag, 23. Mai, um 20 Uhr.

© getty

Wo kann ich das Finale live sehen?

Das Finale des DFB-Pokals wird live in der ARD zu sehen sein. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Spiel nicht nur im Free TV, sondern auch im Livestream. Ihr könnt das Endspiel aber auch beim Pay-TV-Sender Sky sehen.

DFB-Finale: Die bisherigen Austragungsorte

Das Endspiel der Pokalsaison 1976/77 in Hannover endete unentschieden, so dass ein Wiederholungsspiel - ebenfalls in Hannover - angesetzt wurde. Somit kommt Hannover auf neun Endspielansetzungen in acht Spielzeiten.

Rang Austragungsort Anzahl 1 Olympiastadion, Berlin 41 2 Niedersachsenstadion, Hannover 9 3 Rheinstadion, Düsseldorf 5 Waldstadion, Frankfurt 5 Neckarstadion, Stuttgart 5 6 Südweststadion, Ludwigshafen 2 Auestadion, Kassel 2 Müngersdorfer Stadion, Köln 2 Parkstadion, Gelsenkirchen 2 10 Rosenaustadion, Augsburg 1 Eintracht-Stadion, Braunschweig 1 Glückauf-Kampfbahn, Gelsenkirchen 1 Wildparkstadion, Karlsruhe 1

DFB-Pokal: Die vergangenen Final-Partien im Überblick

Der FC Bayern München stand in den vergangenen zehn Final-Spielen siebenmal im Finale.