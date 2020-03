DFB-Pokal, Viertelfinale: Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen heute im Liveticker

30/32

Markus Rosenberg (90. für Almeida): Traf in der Pokalsaison 08/09 in fünf Spielen fünf Mal und hatte damit großen Anteil am Pokalsieg. Wechselte 2012 zu West Brom und zog 2014 in seine Heimatstadt Malmö weiter, wo er im 2020 seine Karriere beendete.