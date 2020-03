DFB-Pokal, Viertelfinale: FC Schalke 04 gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München trifft heute im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den FC Schalke 04, der sich auf dem sechsten Rang der Bundesligatabelle befindet. Wo, wann und wie Ihr dieses Topspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der vergangenen Pokal-Runde setzte sich der FC Bayern mit 4:3 gegen Hoffenheim durch. Schalke bezwang nach Verlängerung Hertha BSC, die damals noch von Jürgen Klinsmann geleitet wurde.

FC Schalke 04 gegen FC Bayern München: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Der FC Schalke 04 empfängt heute den FC Bayern München um 20:45 in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die bei nationalen Spielen 62.271 Gästen Einlass gewährt.

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Assistenten: Dr. Matthias Jöllenbeck, Christian Gittelmann

Vierter Offizieller: Guido Kleve

VAR: Tobias Welz

VAR-Assistent: Rafael Foltyn

DFB-Pokal, Viertelfinale: Schalke gegen Bayern im TV und Livestream

Alle Partien des DFB-Pokal Viertelfinals könnt ihr bei Sky sehen. Schalke-Bayern läuft sowohl auf den Pay-TV-Sendern Sky Sport 1 als auch Sky Sport 2, sowie den zugehörigen HD-Versionen. Außerdem könnt Ihr das Spiel auch im Livestream in der SkyGo-App oder mit dem SkyTicket live und in voller Länge verfolgen.

Das Spiel wird allerdings auch im Free-TV zu sehen sein. Die ARD beginnt die Übertragung um 20.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes und Reporter Gerd Gottlob. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen Livestream an.

Wer in Österreich lebt, kann das Spiel bei ServusTV mitverfolgen. Auch bei ServusTV könnt Ihr die Partie im Livestream. Dort führen Euch Moderator Christian Brugger, Reporterin Julia Kienast und Kommentator Christian Nehiba durch die Übertragung.

DFB-Pokal: FC Schalke gegen FC Bayern im Liveticker

Alternativ könnt ihr Euch wie immer auch auf den SPOX-Liveticker zum Spiel freuen. Der versorgt euch mit allen Details zum Spielgeschehen aus der Veltins-Arena.

Hier entlang zum Liveticker

Schalke 04 gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Spielt Alexander Nübel oder Markus Schubert? Das ist zurzeit die Frage auf Schalke. Nübel, bis zur Winterpause noch Kapitän, ist seit der Verkündung seines Bayern-Wechsels im Form-Tief. Markus Schubert war nach der Winterpause Schalkes Schlussmann, da Nübel wegen eines Karate-Tritts mehrere Spiele gesperrt war. In diesen Spielen konnte er aber nicht überzeugen.

Neben der T-Frage stellen die Verletzten Schalke-Trainer David Wagner vor große Probleme. Daniel Caligiuri (Innenbandverletzung), Juan Miranda (Wadenverletzung), Salif Sane (Knieverletzung), Ozan Kabak (Beckenverletzung), Suat Serdar (Zehenbruch), Benjamin Stambouli (Fußverletzung) und Omar Mascarell (Adduktorenverletzung) werden nicht mitwirken können. Daher wird wohl Jung-Profi Munir Mercan als Sechser ins Team rücken.

Beim FC Bayern stellt sich die Mannschaft ebenfalls fast von alleine auf. Der Einsatz von Jerome Boateng ist aufgrund von Magen-Darm-Problemen fraglich. Sicher fallen Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Lucas Hernandez aus.

Sollte Boateng wirklich ausfallen, könnte Joshua Kimmich in die Innenverteidigung rücken. Als Boateng in Hoffenheim zur Halbzeit ausgewechselt wurde, ersetzte ihn ebenfalls Kimmich auf dieser Position. Alternativ könnte Benjamin in die Mitte rücken und dafür Neuzugang Alvaro Odriozola als Rechtsverteidiger fungieren.

Schalke 04: Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mercan - Schöpf, Harit, Raman - Burgstaller

Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mercan - Schöpf, Harit, Raman - Burgstaller Bayern: Neuer - Pavard, Kimmich, Alaba, Davies - Goretzka - Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Zirkzee

Schalke gegen Bayern: So gingen die letzten fünf Spiele aus

Der FC Schalke hat das letzte Mal am 2. März 2011 gegen den FC Bayern gewonnen - im DFB-Pokal-Halbfinale mit 1:0. Ansonsten haben die Schalker nur drei Unentschieden aus den letzten 20 Pflichtspielen gegen den FCB mitgenommen.

Zuletzt dominierten die Bayern die Weiß-Blauen mit 5:0, das war Ende Januar dieses Jahres. Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leon Goretzka, Thiago und Serge Gnabry erzielten die Tore. Lewandowski wird verletzungsbedingt nicht am Spiel teilnehmen.