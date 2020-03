DFB-Pokal: Wann finden die Halbfinalspiele statt?

Ihr freut Euch auf die Viertelfinalspiele des DFB-Pokals und schon gespannt auf die nächste Runde? Hier erfahrt Ihr, wann die beiden Partien des Halbfinals ausgetragen werden und wann die Paarungen ausgelost werden.

DFB-Pokal: Termine der Halbfinalspiele

Jeweils ein Halbfinale des DFB-Pokals findet am 21. und 22. April 2020 statt. Hier der gesamte Ablauf im Überblick:

Runde Datum 1. Hauptrunde 9. - 12. August 2019 2. Hauptrunde 29. - 30. Oktober 2019 Achtelfinale 4. - 5. Februar 2020 Viertelfinale 3. - 4. März 2020 Halbfinale 21. - 22. April 2020 Finale in Berlin 23. Mai 2020

DFB-Pokal, Halbfinale: Wann werden die Paarungen ausgelost?

Traditionell werden die Paarung der nächsten Runde am Sonntag nach der vorherigen Runde gezogen. Da das Viertelfinale am 3. und 4. März stattfindet, wird das Halbfinale aller Voraussicht nach am Sonntag, den 8. März, ausgelost.

Die Auslosung der ersten Hauptrunde fand am 15. Juni 2019 statt, knapp zwei Monate vor Beginn des laufenden DFB-Pokals. Sie wurde in der ARD-Sportschau sowie im Livestream des Ersten übertragen.

Die Paarungen des Viertelfinals wurdem am Sonntag, den 9. Februar, ausgelost. Auch hier stand die ARD im Free-TV und per Livestream zur Verfügung.

DFB-Pokal: Die Paarungen im Viertelfinale

Der 1. FC Saarbrücken ist sicherlich die größte Überraschung dieses DFB-Pokal-Wettbewerbs. Der Viertligist hat unter anderem den Karlsruher SC im Achtelfinale ausgeschaltet und ist nun der einzige verbliebene Klub im Viertelfinale, der nicht in der 1. Bundesliga spielt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Dienstag, 3.3 18:30 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf Sky Dienstag, 3.3 20:45 FC Schalke 04 FC Bayern München Sky/ARD/ServusTV (Österreich) Mittwoch, 4.3 18:30 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin Sky/SPORT1 Mittwoch, 4.3 20:45 Eintracht Frankfurt Werder Bremen Sky/ARD/ServusTV (Österreich)

DFB-Pokal: Die Viertelfinalisten aus der Bundesliga

Die sieben Viertelfinalisten aus der 1. Bundesliga verteilen sich von ganz oben bis fast ganz unten in der Tabelle. Topteams wie RB Leipzig oder der BVB sind im Achtelfinale ausgeschieden, Borussia Mönchengladbach veror bereits in der zweiten Runde gegen Borussia Dortmund