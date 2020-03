DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im letzten Viertelfinale des DFB-Pokals treffen heute Abend Eintracht Frankfurt und Werder Bremen aufeinander. Wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr bei SPOX.

DFB-Pokal, Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Zeit, Datum, Ort

Frankfurt und Bremen treffen am heutigen Mittwochabend, dem 4.3.2020, um 20.45 Uhr aufeinander. Ausgetragen wird die Partie in der Commerzbank-Arena der Eintracht, die bis zu 51.500 Zuschauern Platz bietet.

Schiedsrichter der Partie wird Felix Zwayer aus Berlin sein. Seine Assistenten sind Thorsten Schiffner und Marco Achmüller, Robert Kempter ist der Vierte Offizielle, Christian Dingert ist als Video-Schiedsrichter im Einsatz.

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt - Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Es gibt gute Nachrichten für alle Fußball-Fans: Die Partie am heutigen Abend wird live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD beginnt mit ihrer Übertragung um 20.15 Uhr, direkt nach der Tagesschau. Als Kommentator ist dann Tom Bartels im Einsatz, ihm wird Thomas Broich als Experte zur Seite stehen. Jessy Wellmer führt als Moderatorin durch den Abend. Auf daserste.de kann die Begegnung obendrein im kostenlosen Livestream verfolgt werden.

Wer das Spiel lieber auf Sky sehen würde, der muss aber ebenfalls nicht in die Röhre gucken: Der Pay-TV-Sender überträgt das Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten in gewohnter Manier. Ab 20.30 Uhr meldet sich Kommentator Wolff Fuss also aus der Commerzbank-Arena. Übertragen wird dies dann auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Sky-Kunden können die Partie natürlich auch via Sky Go im Livestream verfolgen. Wer nicht über ein Sky-Abo verfügt, könnte außerdem via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

© getty

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute im Liveticker

Wer das Viertelfinale nicht im TV oder im Livestream verfolgen kann oder möchte, kann dies in unserem Liveticker tun. Dort verpasst ihr keine der wichtigen Szenen des Spiels.

Zum ausführlichen Liveticker-Kalender gelangt ihr hier, zum Liveticker des Spiels Frankfurt gegen Bremen geht's hier entlang.

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen: Spielabsage am Sonntag

Ein Kuriosum: Mit der Eintracht und Werder treffen zwei Teams aufeinander, die am vergangenen Wochenende in der Bundesliga spielfrei hatten. Der Grund: Das eigentliche Spiel zwischen Frankfurt und Bremen am Sonntag, dem 1.3.2020, wurde abgesagt, da Frankfurts Spiel in der Europa League von Donnerstag auf Freitag verschoben worden war. Beide Teams sollten also ausgeruht in das wichtige Pokalspiel, in dem es auch über 120 Minuten gehen könnte, gehen können.

DFB-Pokal: Die Termine für die restliche K.o.-Phase

Die vier Sieger der Viertelfinals buhlen am 21. und 22. April um das Finalticket in Berlin. Am 23. Mai wird das Finale dann wie gewohnt im Olympiastadion stattfinden.