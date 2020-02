Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zu einem Bundesliga-Duell, das noch gar nicht so lange her ist. Am 19. Spieltag schlug Eintracht Frankfurt den damaligen Spitzenreiter RB Leipzig überraschend mit 2:1. Folgt im Pokal nun die Revanche der Sachsen? Hier könnt Ihr die Partie im LIVETICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Insgesamt stehen heute vier Achtelfinals auf dem Zettel, zeitgleich empfängt der 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf. Am Abend stehen sich dann noch Schalke - Hertha und Bremen - BVB gegenüber.

Vor Beginn: Anstoß ist heute Abend um 18.30 Uhr, als Schiedsrichter fungiert der erfahrene Dr. Felix Brych aus München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Achtelfinal-Partie des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die heutigen Spiele

Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf Sky 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig Sport 1 / Sky 20.45 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC Sky 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund ARD / Sky

Bundesliga-Zeugnisse: Die ersten Noten der Winter-Neuzugänge © getty 1/28 Das Winter-Transferfenster hat geschlossen und so einige Bundesligisten haben neue Spieler verpflichtet. SPOX stellt diese vor und benotet, wie sich die neuen Gesichter bei ihren Klubs bisher geschlagen haben. © getty 2/28 Dennis Srbeny (SC Paderborn): Der Mittelstürmer wurde für eine Millionen Euro von Norwich City verpflichtet. Der 25-Jährige traf beim 1:4 in Leverkusen gleich bei seinem Debüt, gegen Freiburg (2:0-Sieg) steuerte er eine Vorlage herbei. Note: 2,5. © getty 3/28 Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf): Die Schalker Leihgabe nahm bisher keinen wirklichen Einfluss in der Offensive der kriselnden Fortuna. Allerdings überzeugte bei den Rheinländern bisher auch kaum ein anderer. Note: 4,5. © getty 4/28 Valon Berisha (Fortuna Düsseldorf): Der zentrale Mittelfeldspieler wurde von Lazio Rom ausgeliehen. Bei seinem Debüt gegen Frankfurt (1:1) machte er das Zentrum über weite Strecken dicht und überzeugte mit Ballsicherheit. Note: 3,5. © getty 5/28 Kevin Vogt (Werder Bremen): Der 28-Jährige stand in jeder der drei Partien von Beginn an auf dem Platz. Die Hoffenheim-Leihgabe soll die wacklige Abwehr zusammenhalten, was bisher eher bedingt klappte (fünf Gegentore). Note: 4. © getty 6/28 Davie Selke (Werder Bremen): Kehrte kurz vor Ende des Transferfensters von Hertha BSC an die alte Wirkungsstätte zurück und fand sich gleich in der Startelf wieder. Der Stürmer blieb beim 1:2 gegen Augsburg aber ohne nennenswerte Aktion. Note: 4. © getty 7/28 Jeffrey Bruma (FSV Mainz 05) Kam per Leihe vom VfL Wolfsburg kurz vor Transferschluss. Beim 1:3 gegen den FC Bayern blieb der Niederländer aber ohne Einsatz. Keine Bewertung. © getty 8/28 Mark Uth (1. FC Köln): Die Leihgabe des S04 überzeugte in den ersten drei Spielen und hatte großen Anteil an den zwei Siegen. Uth, der hinter den Spitzen eingesetzt wird, sammelte bereits drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen). Note: 2. © getty 9/28 Krzysztof Piatek (Hertha BSC): Für 27 Millionen Euro von AC Milan in die Hauptstadt gekommen. Der Stürmer soll Berlin vor dem Abstieg bewahren und künftig nach Europa ballern. Spielte erst 27 Minuten. Keine Bewertung. © imago images 10/28 Matheus Cunha (Hertha BSC): Der Offensivspieler kam bei RB Leipzig nur selten auf Spielzeit. Die Hertha ließ sich den Brasilianer 15 Millionen Euro kosten. Noch wartet Cunha auf sein Debüt. Keine Bewertung. © getty 11/28 Santiago Ascacibar (Hertha BSC): Unter Trainer Jürgen Klinsmann spielte der Abräumer immer durch und erlaubte sich keine großen Fehler. An den VfB Stuttgart überwies Berlin elf Millionen Euro für den Argentinier. Note: 3. © getty 12/28 Yunus Malli (Union Berlin): Kam per Leihe aus Wolfsburg und hat die Aufgabe, die Kreativität in der Union-Offensive zu steigern – bisher ohne Erfolg. Beim 2:0-Sieg gegen Augsburg saß er zudem 90 Minuten auf der Bank. Note: 4,5. © imago images 13/28 Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt): Für 500.000 aus Leipzig gekommen und feierte beim 1:1 gegen Düsseldorf gleich sein Debüt. Der Defensiv-Allrounder hatte nur wenig Einfluss auf den Ausgang der Partie, machte aber keine Fehler. Note: 3,5. © getty 14/28 Eduard Löwen (FC Augsburg): Der vielseitige Mittelfeldspieler ist bis 2021 von Berlin an die Fuggerstädter ausgeliehen. Bisher wurde er dreimal spät eingewechselt, ohne groß aufzufallen. Note: 3,5. © getty 15/28 Marin Pongracic (VfL Wolsburg): Die Wölfe haben den Innenverteidiger für zehn Millionen Euro von Salzburg verpflichtet. Beim 4:2-Sieg gegen Paderborn spielte er bei seinem Debüt durch und überzeugte mit seiner Zweikampfsstärke. Note: 3. © getty 16/28 SC Freiburg: Keine Transfers getätigt. © getty 17/28 Munas Dabbur (TSG Hoffenheim): Der Mittelstürmer kam für zwölf Millionen Euro vom FC Sevilla. Dabbur kam in jeder Partie zum Einsatz, blieb aber glücklos und sammelte noch keinen Scorerpunkt. Note: 4,5. © getty 18/28 Jacob Bruun Larsen (TSG Hoffenheim): Die Kraichgauer überwiesen für den 21-jährigen Offensivspieler neun Millionen Euro an den BVB. Noch kam der Däne nicht zu einem Einsatz. Keine Bewertung. © getty 19/28 Michael Gregoritsch (FC Schalke 04): Die Augsburg-Leihgabe schlug sofort ein wie eine Bombe! Beim Sieg über Gladbach bereitete er den Führungstreffer vor und traf zum 2:0-Endstand. Gegen Bayern (0:5) und Hertha (0:0) blieb er aber blass. Note: 2,5. © getty 20/28 Jean Clair-Todibo (FC Schalke 04): Der vom FC Barcelona ausgeliehene Innenverteidiger stand erst wenige Sekunden auf dem Platz. Königsblau besitzt für Todibo eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro. Keine Bewertung. © getty 21/28 Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen): Für den torgefährlichen Innenverteidiger von Guimares legte die Werkself 18 Millionen Euro auf den Tisch. Tapsoba sammelte noch keine Spielzeit für Bayer. Keine Bewertung. © getty 22/28 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen): Das argentinische Talent, für das Leverkusen 17 Millionen Euro an River Plate überwiesen hat, fehlte in den ersten drei Partien aufgrund einer Rotsperre. Keine Bewertung. © getty 23/28 Borussia Mönchengladbach: Keine Transfers getätigt. © getty 24/28 Erling Haaland (Borussia Dortmund): Der Spieler der bisherigen Rückrunde! Die Bilanz: Sieben Tore in drei Spielen. Der BVB bezahlte (nur) 20 Millionen Euro für den 19-jährigen Stürmer an RB Salzburg. Note: 1. © getty 25/28 Emre Can (Borussia Dortmund): Die Leihgabe von Juventus kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch auf der rechten Innenverteidigerseite in Favres 3-4-3-System spielen. Noch kam er nicht zu seinem Debüt. Keine Bewertung. © getty 26/28 Dani Olmo (RB Leipzig): 20 Millionen Euro überwiesen die Sachsen an Zagreb für den spanischen Zehner. Beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach wurde er in der Schlussphase eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 27/28 Angelino (RB Leipzig): Der Linksverteidiger ist bis zum Saisonende von Manchester City ausgeliehen. Unter Pep Guardiola lief er nur selten auf und hofft in Leipzig auf Spielpraxis. Das Debüt steht noch aus. Keine Bewertung. © getty 28/28 Alvaro Odriozola (FC Bayern München): Kam per Leihe von Real Madrid und soll künftig die rechte Abwehrseite des FCB bekleiden, sodass Kimmich im Mittelfeld und Pavard in der Innenverteidigung spielen kann. Noch ohne Einsatz. Keine Bewertung.

DFB-Pokal: Die kuriose Situation um Stefan Ilsanker

Vor kurzem stand Stefan Ilsanker noch im Kader von RB Leipzig im Bundesligaspiel gegen die Eintracht, wenige Tage später folgte der Wechsel nach Frankfurt. Am Wochenende debütierte der Österreicher bereits für seinen neuen Klub beim Remis in Düsseldorf (1:1), gegen seine alte Liebe wird er aber heute nicht im Einsatz sein. Der Grund dafür ist eine Klausel in seinem Vertrag, die es ihm untersagt, heute im DFB-Pokal aufzulaufen.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben, so könnten Adi Hütter und Julian Nagelsmann ihre Teams aber auf den Platz schicken.

Eintracht Frankfurt : Trapp - da Costa, Abraham, Hinteregger, Durm - Rode, Sow, Chandler, Kostic - Andre Silva, Paciencia

: Trapp - da Costa, Abraham, Hinteregger, Durm - Rode, Sow, Chandler, Kostic - Andre Silva, Paciencia RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Haidara, Dani Olmo, Sabitzer - Schick, Werner

© getty

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre

Beide Teams waren in den letzten Jahren in den Finalspielen des DFB-Pokals vertreten, die Eintracht konnte 2018 sogar den Titel gewinnen - damals noch unter Trainer Niko Kovac.