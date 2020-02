DFB-Pokal-Achtelfinale: Werder Bremen vs. BVB heute im Liveticker

Im Achtelfinale des DFB-Pokals muss Borussia Dortmund bei Werder Bremen antreten. Hier könnt Ihr die Begegnung im ausführlichen Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Pokal - Werder Bremen vs. BVB heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Werder befindet sich aktuell in der Ergebniskrise. Sechs der letzten sieben Spiele verlor die Truppe von Trainer Florian Kohfeldt in der Bundesliga. Der DFB-Pokal stellt also eine willkommene Abwechslung dar. Die Hanseaten hoffen dabei auf den Coup gegen den Favoriten.

Vor Beginn: Die Partie wird im Weser-Stadion ausgetragen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund.

© getty

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele des DFB-Pokals könnt Ihr live auf Sky sehen. Beim Pay-TV-Sender habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, Euch die Konferenz mit allen Spielen des Abends anzusehen. Via SkyGo bietet Sky zusätzlich die Übertragung im Livestream an.

Außerdem haben die öffentlich-rechtlichen Sender pro Spieltag ein Spiel im Angebot. Die Partie Werder gegen Dortmund läuft somit auch in der ARD. Ab 20.15 Uhr geht das Erste live auf Sendung. Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die ARD einen kostenlosen Livestream an.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Die letzten Duelle