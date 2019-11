DFB-Pokal, Achtelfinal-Auslosung: Heimspiel für FC Bayern - Kracher in Frankfurt und Bremen

Das DFB-Pokal-Achtelfinale ist ausgelost. Während der FC Bayern München ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim austrägt, kommt es in Frankfurt zu einem Kracher. Der BVB kann sich bei Werder Bremen für das Aus in der Vorsaison revanchieren.

Bayern München hat in der Runde der letzten 16 die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Gegen das Team von Alfred Schreuder hatte der FCB in der Liga zuletzt mit 1:2 verloren. "Das ist ohne Zweifel das anspruchsvollste Los, das man ziehen kann", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen: "Aber wie schon in der Bundesliga werden wir die Herausforderung mutig angehen."

Borussia Dortmund kann in Bremen eine offene Rechnung aus der Vorsaison begleichen. Im eigenen Stadion verlor das Team von Lucien Favre damals nach Elfmeterschießen und verpasste somit den Einzug ins Viertelfinale.

Außerdem kommt es zum Spitzenduell zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Eine weitere reine Bundesliga-Begegnung lautet Schalke 04 gegen Hertha BSC.

Für die beiden verbliebenen Regionalligisten zog Nationalspielerin Turid Knaak im Rahmen der ARD-Sportschau am Sonntag nicht das große Los. Der 1. FC Saarbrücken, der den Bundesligisten 1. FC Köln aus dem Wettbewerb geworfen hatte, empfängt den Zweitligisten Karlsruher SC. Der SC Verl spielt gegen den Bundesliga-Neuling Union Berlin.

Drittligist 1. FC Kaiserslautern trifft auf Fortuna Düsseldorf, der Zweitligist VfB Stuttgart muss bei Bayer Leverkusen antreten.

Die Achtelfinalpartien werden am 4./5. Februar 2020 ausgetragen.

DFB-Pokal: Die Begegnungen im Überblick