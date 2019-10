HSV gegen VfB Stuttgart in der 2. Runde des DFB-Pokals im LIVETICKER

Am Dienstag kommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals zum Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart. Anpfiff ist um 18.30 Uhr SPOX begleitet das Geschehen im LIVETICKER.

Vor Beginn: Schiedsrichter ist der Rostocker Bastian Dankert.

Vor Beginn: Bereits am vergangenen Samstag kam es in der 2. Liga zum Duell der beiden Aufstiegsfavoriten. Der HSV fidelte den VfB dabei mit 6:2 ab. Wir können gespannt sein, wie die Reaktion der Schwaben nach zuletzt drei Niederlagen in Serie aussehen wird.

Vor Beginn: Hallo zusammen! Um 18.30 Uhr wird im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen. Hier im Liveticker verpasst Ihr nichts.

Hamburg vs Stuttgart: Die Vorschau

Durch das 6:2 im Zweitliga-Spitzenspiel baute der HSV die Tabellenführung im deutschen Unterhaus weiter aus und dürfte mit einer ordentlichen Packung Selbstbewusstsein in die heutige Begegnung gehen.

"Es ist ein anderer Wettbewerb, der für uns auch wichtig ist. Im DFB-Pokal hat man die Möglichkeit, Selbstvertrauen zu gewinnen und sich auch mit Bundesligisten zu messen. Das ist sehr wichtig für die Entwicklung der Mannschaft", sagte VfB-Trainer Tim Walter.

Immerhin steht den Schwaben mit Innenverteidiger Holger Badstuber ein wichtiger Stabilisator in der Defensive wieder zur Verfügung, dessen Rot-Sperre in der Liga nicht für den DFB-Pokal gilt.

HSV - VfB: Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Dudziak, Kittel - Harnik, Hinterseer, Jatta

Nicht im Kader: S. Ambrosius (nicht berücksichtigt), Ewerton (nicht berücksichtigt), Gyamerah (Wadenbeinbruch), Knost (nicht berücksichtigt), Kwarteng (nicht berücksichtigt), Mickel (nicht berücksichtigt), K. Papadopoulos (nicht berücksichtigt)

VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Badstuber, Kempf, Castro - Karazor - Mangala, Ascacibar - Wamangituka, P. Förster - Gonzalez

Nicht im Kader: Aidonis (nicht berücksichtigt), Didavi (Muskelbündelriss in der Wade), Grahl (nicht berücksichtigt), Grözinger (nicht berücksichtigt), Hornung (nicht berücksichtigt), Kalajdzic (Kreuzband-, Innenband- und Außenmeniskusriss linkes Knie), M. Kaminski (Kreuzbandriss rechtes Knie), Mack (Knöchelbruch), Sosa (Rückstand nach Gehirnerschütterung)

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: Letzte Duelle