DFB-Pokal, 2. Runde: Partien, Spiele, Übertragung

Am kommenden Dienstag und Mittwoch steht die zweite Runde des DFB-Pokals an. Hier erfahrt Ihr, welche Teams aufeinandertreffen und wo Ihr die Spiele sehen könnt.

32 Mannschaften dürfen sich noch Hoffnungen auf eine Reise nach Berlin machen, wo am 23. Mai 2020 das Finale des DFB-Pokals ausgetragen wird.

DFB-Pokal: Alle Spiele der 2. Runde

Ausgelost wurde die zweite Runde des DFB-Pokals am 18. August im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Folgende Spiele werden in der kommenden Runde ausgetragen:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach

DFB-Pokal, 2. Runde: So seht Ihr die Partien im TV und Livestream

Alle Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Zusätzlich gibt es zwei Partien auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München zeigt am Dienstagabend Sport1, das Borussia-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach überträgt die ARD am Mittwochabend.

Zudem gibt es bei jedem Spiel der zweiten Runde auch die Möglichkeit, es via Livestream zu verfolgen. Sky bietet neben dem Pay-TV-Programm alle Spiele auch über ihren Service Sky Go und über Sky Ticket an. Auch die Übertragungen der beiden Free-TV-Spiele bei Sport1 und im Ersten sind in Deutschland online frei empfangbar.

© getty

2. Runde, DFB-Pokal 2019/20: Alle Spiele im Liveticker

Zu allen Spielen der zweiten Runde des DFB-Pokals bietet SPOX sowohl Einzel- als auch Konferenzticker an. Hier kommt Ihr zur Tickerübersicht vom Dienstag und vom Mittwoch.

DFB-Pokal 2019/20: Die weiteren Termine

Auf dem Weg ins Berliner Finale müssen alle teilnehmenden Mannschaften noch fünf Runden überstehen.

Runde Termin Achtelfinale 4.-5. Februar 2020 Viertelfinale 3.-4. März 2020 Halbfinale 21.-22. April 2020 Finale 23. Mai 2020

DFB-Pokal: Die letzten Gewinner

Im Duell BVB gegen Borussia Mönchengladbach wird einer der Favoriten schon früh die Segel streichen müssen. Der BVB hat in seiner Vereinsgeschichte viermal den DFB-Pokal geholt, Gladbach wurde dreimal Pokalsieger, zuletzt aber 1995.