DFB-Pokal live: Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg – RB Leipzig heute im TV, Livestream und Liveticker

Bereits in Runde zwei des DFB-Pokals steht ein echtes Topspiel bevor: Der VfL Wolfsburg empfängt RB Leipzig. Alle Infos rund um die Begegnung und ihre Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt es hier bei SPOX.

Darüber hinaus blicken wir auf die voraussichtlichen Aufstellungen und die Ergebnisse von gestern.

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig: Datum, Termin

Die Wölfe empfangen RB Leipzig in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr, Schiedsrichter Felix Zwayer leitet das Match und wird dabei von Thorsten Schiffner und Sascha Thielert unterstützt.

Wer zeigt VfL Wolfsburg - RB Leipzig heute im TV?

Das Duell der beiden Bundesligisten wird exklusiv auf Sky ausgestrahlt. Schon eine halbe Stunde vor dem Anpfiff beginnen die Vorberichte, ab 18.20 Uhr begrüßt Euch dann Oliver Seidler zur Begegnung. Parallel zeigt der Pay-TV-Sender außerdem eine Konferenz mit allen parallel stattfindenden Spielen.

Wer überträgt VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im Livestream?

Via Sky Go könnt Ihr einen Livestream des Programms abrufen, entweder per App auf Euren mobilen Endgeräten oder ganz simpel im Browser. Genau wie die TV-Übertragung ist auch diese Variante kostenpflichtig.

Wolfsburg gegen Leipzig live verfolgen: DFB-Pokal im Liveticker auf SPOX

Wie zu allen anderen DFB-Pokalspielen bietet SPOX auch zu Wolfsburg und Leipzig einen Liveticker an. Klickt Euch dazu ganz einfach durch unseren Kalender und wählt das Einzelspiel oder die Konferenz aus.

DFB-Pokal mit Wolfsburg und Leipzig: Die 2. Runde im Überblick

Gestern kämpfte sich der FC Bayern noch von einem Rückstand gegen Bochum zurück, heute müssen sich die nächsten Bundesligisten beweisen. Unter anderem begegnen sich am Abend noch Borussia Dortmund und Mönchengladbach. Das sind alle Ergebnisse und die kommenden Spiele:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 1:2 n.V. Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln 3:2 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin 1:3 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim 0:2 Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München 1:2 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 2:3 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 0:1 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 1:0 Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Liveticker

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Erst vor einer Woche trafen die beiden Vereine noch in der Liga aufeinander, gegenüber dieser Partie dürften beide Coaches wenige Veränderungen vornehmen. So könnten die Startformationen aussehen:

Wolfsburg: Pervan - Tisserand, Bruma, Brooks - William, Gerhardt, Arnold, Roussillon - Joao Victor, Brekalo - Weghorst

Pervan - Tisserand, Bruma, Brooks - William, Gerhardt, Arnold, Roussillon - Joao Victor, Brekalo - Weghorst Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Werner, Poulsen

© getty

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig heute live: Vorschau und Fakten

Zehnmal begegneten sich die beiden Vereine bisher in Pflichtspielen, die Hälfte davon konnte RB Leipzig für sich entscheiden. Zweimal erreichten die Sachsen dazu ein Unentschieden, dreimal gewann Wolfsburg.

Der VfL ist in dieser Saison jedoch noch ungeschlagen, die letzte Niederlage kassierten die Wölfe am 11. Mai gegen den VfB Stuttgart.

Leipzig hat aktuell ein kleines Formtief, den einzigen Sieg seit sechs Partien sammelte der Verein in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg.

DFB-Pokal: Termine und Daten

Wenn die letzten Achtelfinalisten heute ausgespielt wurden, geht der DFB-Pokal in eine Winterpause - erst im Februar startet die nächste Runde.