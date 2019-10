Wer zeigt / überträgt BVB gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal heute live im TV oder Livestream?

Im DFB-Pokal treffen am Mittwoch der BVB und Borussia Mönchengladbach aufeinander. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr das Spiel zwischen Borussia Dortmund und BMG live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Außerdem findet Ihr bei uns die Ergebnisse des gestrigen Spieltags sowie die voraussichtlichen Startformationen beider Teams.

DFB-Pokal: Wo und wann spielen Borussia Dortmund und Mönchengladbach?

Der BVB ist Gastgeber der heutigen Partie, wie gewohnt wird sie im Signal-Iduna-Park ausgetragen. Ab 20.45 Uhr geht es dort rund - Benjamin Cortus wird das Geschehen zusammen mit seinen Assistenten Florian Heft und Christian Leicher überwachen.

Wer zeigt / überträgt BVB - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream?

Die heutige Begegnung wird kostenlos im Ersten im Free-TV übertragen. Die Vorberichterstattung startet eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, Kommentator für den Abend ist Tom Bartels. Alternativ könnt Ihr die Sendung auch in der ARD-Mediathek sehen, der Livestream ist ebenfalls kostenlos.

Auch Sky strahlt die Begegnung live aus, beim Pay-TV-Sender kommentiert Wolff Fuss. Parallel zum Einzelspiel bietet Sky außerdem eine Konferenzschaltung an - beides kann sowohl im TV als auch via Sky Go auf Eurem Computer, Tablet oder Smartphone empfangen werden. Sowohl die TV-Übertragung als auch der Livestream von Sky sind kostenpflichtig.

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal im Liveticker auf SPOX

SPOX bietet zu allen Partien des DFB-Pokals einen Liveticker an. Hier geht es zu unserem Liveticker für die Partie zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Im Kalender findet Ihr außerdem alle anderen Paarungen sowie die Mittwochs-Konferenz.

DFB-Pokal mit dem BVB und Gladbach: Die 2. Runde im Überblick

Am Dienstag gab es die größte Überraschung in Saarbrücken, als der 1. FC Köln gegen den Regionalligisten ausschied. Heute ist neben der Partie in Dortmund vor allem in Wolfsburg viel Spannung zu erwarten, der VfL empfängt RB Leipzig. Alle Ergebnisse und kommenden Spiele seht Ihr hier:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 1:2 n.V. Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln 3:2 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin 1:3 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim 0:2 Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München 1:2 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 2:3 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 0:1 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 1:0 Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Liveticker

Borussia Dortmund und Mönchengladbach heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Roman Bürki ist zwar von seiner Verletzung zurückgekehrt, wird dem BVB aufgrund eines grippalen Infekts vermutlich aber trotzdem nicht zur Verfügung stehen. Auch Mario Götze ist fraglich, Paco Alcacer wird nicht zum Einsatz kommen. Gladbachs Verletztenliste ist noch länger, insgesamt müssen zwölf Akteure passen. Diese 22 Spieler könnten heute auflaufen:

Dortmund: Hitz - Piszczek, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt

Hitz - Piszczek, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt Gladbach: Sommer - Lainer, Beyer, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Stindl, Thuram

© getty

DFB-Pokal: Zahlen und Fakten zu Dortmund und Gladbach

Die Fohlen sind in dieser Saison auswärts gut drauf, lediglich eine Partie gab BMG in der Ferne ab - beim 0:1 in Dortmund.

In der laufenden Spielzeit hat der BVB im Signal-Iduna-Park noch kein Spiel abgegeben, drei von fünf Auftritte endeten sogar ohne Gegentor.

Im direkten Duell hatte Dortmund zuletzt ganz deutlich die Nase vorn. Die jüngsten neun Pflichtspiele gegen Gladbach gewannen die Schwarz-Gelben allesamt.

DFB-Pokal: Die weiteren Termine

Bis zum Achtelfinale ist ein wenig Geduld gefragt, erst am 4. Februar geht es im DFB-Pokal weiter.