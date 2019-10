DFB-Pokal - 2. Runde live sehen: Diese Partien laufen im Free-TV

Die zweite Runde im DFB-Pokal mit mehreren hochkarätigen Begegnungen steht an. Wir verraten Euch, welche Partien live im Free-TV zu sehen sind und welche Sender für die Übertragung verantwortlich zeichnen.

Eigentlich hält Sky die Rechte an allen Spielen des DFB-Pokals. Dennoch werden einige ausgewählte Partien auch im Free-TV gezeigt.

DFB-Pokal: Diese Spiele der 2. Runde laufen im Free-TV

In der 2. Runde sind es zwei Partien, die im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Sport1 überträgt am Dienstag das Spiel VfL Bochum gegen den FC Bayern live und in voller Länge.

Bereits ab 18 Uhr geht die Vorberichterstattung los. Um 20 Uhr ist der Anpfiff angesetzt, anschließend gibt es zudem eine Nachberichterstattung. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra. Ihr zur Seite stehen Stefan Effenberg und Peter Neururer als Experten. Kommentieren wird die Begegnung Markus Höhner.

Zudem bietet Sport1 einen Livestream zum Spiel an. Dieser ist auf der Webseite des Senders abrufbar.

Am Mittwoch wird zudem die Partie Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach in der ARD übertragen. Ab 20.15 Uhr geht das Erste auf Sendung. Mit folgenden Personal begleitet der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Spiel:

Moderatorin: Jessy Wellmer

Kommentator: Tom Bartels

Die ARD bietet ebenfalls einen Livestream zur Begegnung an. Dieser ist unter sportschau.de zu finden.

DFB-Pokal: Alle Spiele der 2. Runde

Neben dem Borussen-Duell wurden gleich drei weitere Bundesliga-Aufeinandertreffen für die 2. Runde gelost. So stehen sich auch Bayer Leverkusen und Paderborn, Freiburg und Union Berlin sowie RB Leipzig und der VfL Wolfsburg gegenüber.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach

DFB-Pokal: 2. Runde im Liveticker

Neben der Berichterstattung im Fernsehen gibt es eine weitere Möglichkeit, die Spiele der 2. Runde zu verfolgen. Wir tickern alle Partien live.

In unserer Übersicht findet Ihr die Links zu allen Spielen am Dienstag und Mittwoch.

© getty

DFB-Pokal 2019/20: Die weiteren Termine

Das Finale wird wie gewohnt in Berlin ausgetragen und ist für den 23. Mai angesetzt.