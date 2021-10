DFB-Team - Stimmen zum Sieg in Nordmazedonien: "Irgendwann ist das Fass voll"

Deutschland hat sich dank eines 4:0-Sieges in Nordmazedonien für die WM qualifiziert. Kai Havertz spricht vom WM-Titel, Timo Werner reagiert auf Kritik an seiner Person. Die Stimmen.

Hansi Flick (Bundestrainer) über ...

... das Spiel: "Vom Ergebnis her war es der perfekte Abend. Wir haben uns so schnell es geht qualifiziert. Wir haben jetzt fünf Siege in dieser Saison. Für die Einstellung heute muss man der Mannschaft ein Kompliment machen. Natürlich war die ersten Halbzeit ein wenig wild und es hat auch wie gegen Rumänien die Präzision gefehlt. Als das erste Tor gefallen ist, haben wir aber nachgelegt und waren sehr konsequent. Von daher können wir zufrieden sein."

... Timo Werner: "Wir freuen uns über jedes Tor, das wir schießen. Er hatte einige Chancen in dem Spiel und er hat toll abgeschlossen. Wir kommunizieren viel mit den Spieler, in Gruppen, in Einzelgesprächen oder mit der kompletten Mannschaft."

... Joshua Kimmich: "Jo ist als Sechser wahnsinnig wichtig für uns. Er hat das Spiel bestimmt, das Spiel schnell gemacht, langsam gemacht, er hat immer wieder gute Positionen gefunden. Er war heute auch enorm wichtig für unser Spiel."

Timo Werner (Doppel-Torschütze) über ...

... das Spiel: "Gegen solche Mannschaften, wie auch gegen Rumänien vor ein paar Tagen, ist es einfach schwer. Es war schon mal gut, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Wenn wir 90 Minuten lang so aufs Tor drängen, ist es einfach eine Frage der Zeit, bis wir treffen. Heute sind wir in Führung gegangen, danach war es deutlich einfacher für uns. Das war der Unterschied zu Freitag."

... über den Einfluss von Hansi Flick: "Er tut mir sehr gut. Ich habe es schon oft gesagt. Wenn der Trainer einen mag und auf einen setzt, dann hilft das jedem Spieler. Und gerade ich als Stürmer brauche dieses Vertrauen von außen. Das gibt er mir zu 100 Prozent. Ich versuche es so gut ich kann zurückzuzahlen."

... über Kritik: "Wenn ich mir zwei Tage lang zu viel Kopf gemacht hätte, hätte ich nicht spielen können, weil irgendwann ist das Fass voll. Man muss es abperlen lassen, man muss sein Ding machen. Wir als Mannschaft wissen, was wir können und ich als Spieler weiß, was ich kann. So gehe ich in jedes Spiel."

Einzelkritik: Der Müller, den das DFB-Team braucht - ein Bayern-Star enttäuscht © getty 1/17 Deutschland hat sich dank eines 4:0-Sieges in Nordmazedonien für die WM qualifiziert. Thomas Müller glänzte mit zwei Assists, ein anderer Bayern-Spieler enttäuschte. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Den einen Schuss, der auf sein Tor kam, entschärfte er ohne Probleme. Sonst ziemlich entspannter Abend für den Schlussmann. Note: 3. © getty 3/17 LUKAS KLOSTERMANN: Im Gegensatz zu Raum deutlich defensiver, ließ aber auf seiner Seite nichts anbrennen. Note: 3. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Stand defensiv bombenfest und ließ hin und wieder auch seine Schnelligkeit in der Offensive aufblitzen. Note: 2,5. © getty 5/17 THILO KEHRER: Zweimal mit leichten Kontentrationsfehlern beim Zuspiel, klärte dafür aber auch zweimal stark in brenzligen Situationen. In der Schlussphase allerdings einmal zu spät dran. Dafür sehr passsicher (96,3 Prozent). Note: 3. © getty 6/17 DAVID RAUM: Fand sich bei seinem Startelfdebüt in einer sehr offensiven Rolle wieder und war stets mit gefährlichen Flanken zur Stelle (8). Hatte auch defensiv seine Seite im Griff. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Hatte nach wenigen Minuten die Chance zur Führung, ansonsten war der Mittelfeldchef gewohnt ball- und passsicher. Note: 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Enttäuschender Auftritt des Mittelfeldmanns. Gewann nur einen (!) seiner neun Zweikämpfe und blieb auch ohne Torschuss. Passquote stimmte wenigstens (88,2 Prozent). Musste Mitte der zweiten Halbzeit für Wirtz weichen. Note: 4. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Bei den finalen Bällen öfters unkonzentriert, sein traumhaftes Zuspiel vor dem 1:0 entschädigt aber dafür. Generell aber ohne die letzte Zielstrebigkeit. Note: 3. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Bewies beim Führungstreffer sein gutes Auge mit dem Zuspiel auf den mitgelaufenen Havertz, das 2:0 bereitet er dann technisch anspruchsvoll vor. Ansonsten immer anspielbar und mit starker Zweikampfquote (62,5 Prozent). Note: 1,5. © getty 11/17 KAI HAVERTZ: Traf kurz nach der Halbzeitpause zum wichtigen 1:0, musste aber nach gutem Zuspiel von Müller nur einschieben. In der ersten Hälfte mit einigen guten Flanken, sonst aber unauffällig. Musste in der 61. für Adeyemi weichen. Note: 2,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Nach seinem unglücklichen Auftritt gegen Rumänien merklich motiviert. In der ersten Halbzeit öfters glücklos, sein Treffer löste dann aber endlich den Knoten. Schnürte mit einem schönen Schuss den Doppelpack. Note: 1,5. © imago images 13/17 FLORIAN WIRTZ: Durfte 30 Minuten lang für Goretzka ran, blieb eher unauffällig. Bereitet jedoch das 3:0 von Werner vor. Note: 3. © getty 14/17 KARIM ADEYEMI: Kam in der 61. Minute für Havertz und zeigte direkt sein enormes Talent. Eroberte vor dem 4:0 den Ball gut und bereitet den Treffer von Musiala dann auch stark vor. Note: 2,5. © getty 15/17 JONAS HOFFMANN: Kam für Gnabry für die letzten Minuten in die Partie, ohne besondere Szene. Ohne Bewertung. © getty 16/17 JAMAL MUSIALA: Kam für die Schlussviertelstunde für Werner, erzielte mit dem 4:0 sein erstes Tor für das DFB-Team. Ohne Bewertung. © getty 17/17 FLORIAN NEUHAUS: Bekam noch ein paar Minuten, ohne aber große Akzente zu setzen. Ohne Bewertung.

Kai Havertz (Torschütze): "In der zweiten Halbzeit hat der letzte Pass gestimmt. In der ersten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan. Insgesamt hatten wir das Spiel im Griff. Wir sind mit einer breiten Brust aufgetreten. Die letzten Spiele haben gezeigt, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Wenn man für Deutschland spielt, ist es immer das Ziel, den Titel zu gewinnen. Wir werden bei der WM angreifen, auch wenn ein langer Weg und viel Arbeit vor uns liegt."

Leon Goretzka über ...

... die Mentalität der Mannschaft: "In der ersten Halbzeit war es noch ausbaufähig. Da hat uns ein wenig der Zug zum Tor gefehlt und auch die Überzeugung, das Tor zu machen. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser, da sollten wir uns eher daran orientieren, was den Willen angeht."

... Deutschland und die Weltspitze: "Da sollten wir weiterhin kleine Brötchen backen. Wir haben noch viel vor uns. Es gibt noch viele Dinge, die wir besser machen können und besser machen müssen, wenn es darum geht, in die Weltspitze zurück zu kommen. Dass wir die Qualität in der Mannschaft haben, ist unbestritten. Auch als Team müssen wir noch weiter zusammenwachsen. Da haben wir nicht mehr viel Zeit und da müssen wir jedes Spiel und jedes Training nutzen. Aber ich glaube, da ist kaum jemand besser als Hansi, das auch zu schaffen und da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben noch Einiges vor uns."