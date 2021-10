Kommentar zum DFB-Team: Hansi Flick löst die Handbremse

Fünf Spiele, fünf Siege, 18:1 Tore. Auch wenn die deutsche Nationalelf unter Hansi Flick noch keine Kontrahenten auf Augenhöhe gegen sich hatte, ist die Handschrift des neuen Bundestrainers schon jetzt zu erkennen. Geht diese positive Entwicklung weiter, ist nächstes Jahr in Katar viel möglich. Ein Kommentar.

Mit dem 4:0-Sieg am Montagabend in Nordmazedonien hat Deutschland als weltweit erste Nation nach dem bereits qualifizierten Gastgeber Katar das Ticket für die WM 2022 gelöst. Ein Ausrufezeichen, obwohl Nordmazedonien ebenso wenig wie die restlichen Gegner in der Qualifikationsgruppe J ein echter Gradmesser war. Denn: Unter der Regie von Joachim Löw erwies sich zuletzt allerdings auch jeder noch so kleine Underdog als Stolperstein. Ein biederer Auftritt folgte dem nächsten. Damit ist endlich Schluss. Dank Hansi Flick.

Mit seinem Amtsantritt hat der Sextuple-Coach des FC Bayern die angezogene Handbremse gelöst. Die Mannschaft wirkt befreit, sie spielt auch unangenehme Spiele mit bescheidenen Wetterbedingungen wie das am Montagabend in Skopje erfrischend problemlos herunter und zeigt, dass sie will - indem sie hoch presst, gierig auf Zweikämpfe ist, große Ballsicherheit an den Tag legt und auch in schwierigen Phasen wie beim 2:1 gegen Rumänien nicht aufsteckt, als einzig die letzte Konzentration im Abschluss fehlte. In puncto Taktik, aber auch Einstellung stimmt schon sehr früh sehr viel.

"Die Mentalität der Mannschaft", hielt Flick nach der perfekt gemachten Qualifikation fest, "ist großartig". Er und sein Trainerstab seien "sehr zufrieden", das Team müsse bis zum Turnier im Winter 2022 aber "sicher noch ein paar Schritte gehen". Und Leon Goretzka sagte: "Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt noch viele Dinge, die wir besser machen können und besser machen müssen."

Einzelkritik: Der Müller, den das DFB-Team braucht - ein Bayern-Star enttäuscht © getty 1/17 Deutschland hat sich dank eines 4:0-Sieges in Nordmazedonien für die WM qualifiziert. Thomas Müller glänzte mit zwei Assists, ein anderer Bayern-Spieler enttäuschte. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Den einen Schuss, der auf sein Tor kam, entschärfte er ohne Probleme. Sonst ziemlich entspannter Abend für den Schlussmann. Note: 3. © getty 3/17 LUKAS KLOSTERMANN: Im Gegensatz zu Raum deutlich defensiver, ließ aber auf seiner Seite nichts anbrennen. Note: 3. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Stand defensiv bombenfest und ließ hin und wieder auch seine Schnelligkeit in der Offensive aufblitzen. Note: 2,5. © getty 5/17 THILO KEHRER: Zweimal mit leichten Kontentrationsfehlern beim Zuspiel, klärte dafür aber auch zweimal stark in brenzligen Situationen. In der Schlussphase allerdings einmal zu spät dran. Dafür sehr passsicher (96,3 Prozent). Note: 3. © getty 6/17 DAVID RAUM: Fand sich bei seinem Startelfdebüt in einer sehr offensiven Rolle wieder und war stets mit gefährlichen Flanken zur Stelle (8). Hatte auch defensiv seine Seite im Griff. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Hatte nach wenigen Minuten die Chance zur Führung, ansonsten war der Mittelfeldchef gewohnt ball- und passsicher. Note: 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Enttäuschender Auftritt des Mittelfeldmanns. Gewann nur einen (!) seiner neun Zweikämpfe und blieb auch ohne Torschuss. Passquote stimmte wenigstens (88,2 Prozent). Musste Mitte der zweiten Halbzeit für Wirtz weichen. Note: 4. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Bei den finalen Bällen öfters unkonzentriert, sein traumhaftes Zuspiel vor dem 1:0 entschädigt aber dafür. Generell aber ohne die letzte Zielstrebigkeit. Note: 3. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Bewies beim Führungstreffer sein gutes Auge mit dem Zuspiel auf den mitgelaufenen Havertz, das 2:0 bereitet er dann technisch anspruchsvoll vor. Ansonsten immer anspielbar und mit starker Zweikampfquote (62,5 Prozent). Note: 1,5. © getty 11/17 KAI HAVERTZ: Traf kurz nach der Halbzeitpause zum wichtigen 1:0, musste aber nach gutem Zuspiel von Müller nur einschieben. In der ersten Hälfte mit einigen guten Flanken, sonst aber unauffällig. Musste in der 61. für Adeyemi weichen. Note: 2,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Nach seinem unglücklichen Auftritt gegen Rumänien merklich motiviert. In der ersten Halbzeit öfters glücklos, sein Treffer löste dann aber endlich den Knoten. Schnürte mit einem schönen Schuss den Doppelpack. Note: 1,5. © imago images 13/17 FLORIAN WIRTZ: Durfte 30 Minuten lang für Goretzka ran, blieb eher unauffällig. Bereitet jedoch das 3:0 von Werner vor. Note: 3. © getty 14/17 KARIM ADEYEMI: Kam in der 61. Minute für Havertz und zeigte direkt sein enormes Talent. Eroberte vor dem 4:0 den Ball gut und bereitet den Treffer von Musiala dann auch stark vor. Note: 2,5. © getty 15/17 JONAS HOFFMANN: Kam für Gnabry für die letzten Minuten in die Partie, ohne besondere Szene. Ohne Bewertung. © getty 16/17 JAMAL MUSIALA: Kam für die Schlussviertelstunde für Werner, erzielte mit dem 4:0 sein erstes Tor für das DFB-Team. Ohne Bewertung. © getty 17/17 FLORIAN NEUHAUS: Bekam noch ein paar Minuten, ohne aber große Akzente zu setzen. Ohne Bewertung.

DFB-Team: Mit diesem Repertoire können nur wenige Nationen mithalten

Klingt wie eine Drohung, wenn man sich das Potenzial des Kaders vor Augen führt. Höchstens auf den Außenverteidigerpositionen und im Sturmzentrum muss Flick noch ein wenig nachjustieren, der Rest vereint schon jetzt Qualität und Konstanz auf allerhöchstem Niveau.

Eine weitere wichtige Erkenntnis dieser Qualifikation: Neben den arrivierten Akteuren machen auch die jungen Wilden - Jamal Musiala, Florian Wirtz und Karim Adeyemi - Hoffnung auf erfolgreiche Zeiten. Sie bringen alles mit, um schon in Katar zum erweiterten Stammpersonal zu gehören. Mit diesem Repertoire an Spielern können nur wenige Nationen mithalten.

Und deshalb wird sich Flicks Deutschland gewiss nicht vor den Italienern, Franzosen, Spaniern, Engländern, Belgiern und Südamerikanern verstecken müssen, wenn es in etwas mehr als einem Jahr nach Katar geht. Im Gegenteil: Baut der viermalige Weltmeister in den kommenden Monaten auf den positiven Start unter dem Löw-Nachfolger auf, zählt er zu den Mitfavoriten.

WM-Qualifikation: Der restliche Spielplan des DFB-Teams